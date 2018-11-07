2018-11-07T12:36:46+03:00
Происшествия

В Башкирии покончил с собой оперативный дежурный отдела МВД

ЧП произошло в Кушнаренковском районе
Эльвина АПАРИНА
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В Кушнаренковском районе Башкирии покончил с собой сотрудник полиции. Как стало известно «Комсомолке», с жизнью свел счеты оперативный дежурный ОМВД по Кушнаренковскому району.

У Радика Шаймухаметова остались жена и трое детей. В отделе его звали «Веселый», он был жизнерадостным, всегда улыбался.

В пресс-службе МВД данный факт подтвердили.

- Министром внутренних дел по РБ по данному факту назначена служебная проверка. По предварительным данным, причиной происшествия могли стать семейно бытовые отношения. Сотрудник находился в отпуске, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 4 ноября в Башкирии покончил с собой еще один полицейский – 33-летний дознаватель Учалинского района.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье полицейского.

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