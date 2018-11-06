В Башкирии пропавшего дознавателя нашли мертвым в садовом домике

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-06T16:21:52+03:00

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3 ноября 33-летний дознаватель отдела МВД по Учалинскому району Юлай Халилов как ни в чем не бывало отправился в шесть утра на работу. Но в отделе мужчна так и не появился. В ночь на 4 ноября полицейские найдут тело коллеги – он покончил с собой, оставив предсмертную записку. Сейчас родные Юлая пытается разобраться в ситуации и понять, что стало причиной такого ужасного поступка. По их словам, в полиции пытаются выставить причиной суицида семейные проблемы.

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ И ПРИМЕРНЫЙ СОТРУДНИК

«Комсомолке» удалось поговорить с братом жены Юлая, Рамилем Расулевым, который рассказал все подробности происшествия того рокового дня.

Юлай и Юлия поженились в 2008 году, и в этом году отметили свою 10-ую годовщину. За это время они успели родить троих детей: старшему сыну в декабре исполнится 10 лет, самой младшей менее 3-х лет, и она только-только пошла в детский садик.

Супруги с детьми жили в собственной трехкомнатной квартире, которую приобрели в прошлом году. Халиловы полностью выплатили ипотеку, а в мае месяце всей семьей съездили на море. В конце июня мужчина приобрел с нуля машинув автокредит, платежи были подъемные, не ставящие семью в тяжелое материальное положение. Другими словами, в личной жизни у него все было хорошо.

- В течение нескольких лет они строили дом в деревне. Мои родители, которые живут в пригородном селе, также помогали им мясом, молоком, картошкой, овощами, то есть проблем материального и жилищного характера семья не испытывала. Родители Юлая давно умерли, поэтому мой отец был для него как родной, моя мама также приняла его как родного сына. Брат Юлая живет в Челябинске, военный, с ним он также поддерживал хорошие и ровные отношения, - говорит Рамиль.

Вредных привычек у Юлая не было, с женой никогда не скандалили. На работе о Юлая тоже отзываются как о дисциплинированным и грамотным сотрудником.

- Этим летом арестовали Учалинского межрайонного прокурора из-за получения взятки. После этого стали проверять правоохранительные органы района - конкретно по работе Юлая никаких нарушений не обнаружили, его не отстраняли, - продолжает Рамиль.

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

День пропажи Юлая, 3 ноября, жена помнит, как сейчас – муж проснулся в шесть утра, позавтракал и уехал, сказав, что на работу. Обещал вернуться к обеду, должны были всей семьей поехать в деревню к родителям супруги – ничего странного супруга не заметила и неладное не почувствовала.

- Как мы узнали уже потом, к 11 часам он договаривался с коллегой доставить обвиняемых по какому-то делу, но на службе тот не появился. В обед жена ему позвонила, но телефон оказался недоступным. Частенько он выезжал на допросы в деревни, где нет сети, и Юлия не стала бить тревогу, - продолжает собеседник.

Вечером он дома не появился, телефон по-прежнему твердил «Абонент недоступен». Тогда супруга решила позвонить непосредственному начальнику мужа, который сообщил, что Юлай на работе не появлялся. Он проверил на работе, обзвонил коллег, позже к поискам подтянулись и родственники.

УДЕРЖИВАЛИ В ОТДЕЛЕ И УГРОЖАЛИ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ

В 23:00 в квартиру Халиловых прибыло руководство полиции, следователи. Правоохранители провели осмотр, поговорили с супругой, также сказали. Позже Юлию пригласят в отдел, чтобы написать заявление о пропаже мужа. Супруге пришлось просидеть в РОВД всю ночь – с двух часов до обеда следующего дня.

- Она просидела без пищи и воды, при этом ей предлагали коньяк. Бесконечно, и сменяя друг друга, опрашивали ее. Начальник полиции вообще объявил ее главной подозреваемой, угрожал посадить в тюрьму, лишить родительских прав и отобрать детей. Добивались получения показаний, якобы они поругались перед уходом мужа на работу, но она отказалась. Вышла оттуда в шоковом состоянии, - говорит Рамиль. - Она пришла в полицию написать заявление о пропаже мужа, оставив на время 3 маленьких детей одних дома, а в итоге попала в этот рукотворный кошмар.

Уже утром 4 ноября было обнаружено тело Юлая и предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в случившемся. Известно, что машина полицейского стояла на видном месте, но почему-то ее никто не заметил.

В материалах делах предварительной причиной суицида правоохранители назвали семейно-бытовую.

Юлия опознала мужа, и только после этого ее привезли домой к детям.

- Искренне надеемся, что проверка будет проведена достойно и семья получит ответы на все вопросы, - говорит Рамиль.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье Юлая.