В Уфе проходят очные ставки участников изнасилования дознавателя

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-01T10:54:40+03:00

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В Уфе следователи проводят очные с участниками нападения на девушку-дознавателя.

По данным ГТРК «Башкортостан», очные ставки проходят между участниками изнасилования и их жертвой. На основании полученных данных сыщики установят все подробности происшествия.

Напомним, что неприятный для всех республиканских силовых ведомств инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября. На 23-летнюю выпускницу УЮИ МВД напали трое старших по званию коллег. После этого Следком республики возбудил два уголовных дела – по фактам изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера.