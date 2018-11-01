Стало известно о состоянии 23-летней уфимки, которая подверглась насилию со стороны коллег-полицейских

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-01T10:43:44+03:00

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С 23-летней девушкой-дознавателем сейчас работают психологи, сообщает МВД Башкирии. Также «Комсомолке» стало известно о ее состоянии – уфимка была избита, получила телесные повреждения. Также есть информация, что у нее диагностировали разрывы тканей. Сейчас жертва находится дома.

Напомним, что дочь высокопоставленного чиновника подверглась насилию со стороны начальников-полицейских. Сейчас все три подозреваемых задержаны. ЧП произошло в ночь на 30 октября - мужчины выпивали в своем кабинете, отмечая возвращение бывшего шефа в Уфу. Начальник отдела решил пригласить в кабинет свою сотрудницу, но в какой-то момент все пошло не так.