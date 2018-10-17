Следком Башкирии проверит гибель трехлетнего мальчика в огне

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-17T17:22:18+03:00

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Сотрудники следственного комитета Башкирии проверят обстоятельства гибели трехлетнего мальчика на пожаре.

Напомним, что жуткое происшествие утром 16 октября в селе Стерлибашево. По неизвестным пока причинам один из домов загорелся. К несчастью, внутри находился трехлетний мальчик. Спасти его не удалось.

Сейчас сыщики выясняют все подробности происшествия. Следователи начали доследственную проверку, по итогам которой примут соответствующее решение.

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