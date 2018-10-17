Следком Башкирии проверит гибель трехлетнего мальчика в огне
Инцидент произошел в Стерлебашевском районе
Сыщики Башкирии проверят гибель трехлетнего мальчика в огне
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Сотрудники следственного комитета Башкирии проверят обстоятельства гибели трехлетнего мальчика на пожаре.
Напомним, что жуткое происшествие утром 16 октября в селе Стерлибашево. По неизвестным пока причинам один из домов загорелся. К несчастью, внутри находился трехлетний мальчик. Спасти его не удалось.
Сейчас сыщики выясняют все подробности происшествия. Следователи начали доследственную проверку, по итогам которой примут соответствующее решение.
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