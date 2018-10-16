Молодая мама билась в истерике и пыталась вбежать в дом: в Башкирии в пожаре погиб трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-16T13:52:59+03:00

Мать на несколько часов отлучилась на работу, оставив малыша одного

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Страшная трагедия произошла сегодня утром, 16 октября, в селе Стерлибашево. По неустановленным пока причинам вспыхнул одноэтажный дом, в котором проживала 29-летняя Гульназ Ш. со своими двумя сыновьями. Соседи, заметившие густой дым, немедленно вызвали пожарных.

- На тушение были направлены силы и средства МЧС России в количестве 9 единиц техники и 17 человек личного состава, а также добровольная пожарная команда Стерлибашевского сельсовета, полиция, медики и представители администрации, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

Когда, наконец, пламя было потушено, глазам спасателей предстала ужасающая картина. На пепелище, среди обугленных досок лежало обгорелое тельце трехлетнего ребенка, который в тот момент оставался один дома.

От дома остались обугленные развалины

- Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, - добавили в ведомстве.

БЫЛА ВЫНУЖДЕНА РАБОТАТЬ СУТКАМИ, ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬ СЫНОВЕЙ

Как же так вышло, что на момент возгорания маленький ребенок оставался один дома? Как рассказали «КП-Уфа» в сельсовете, Гульназ Ш. была вынуждена работать почти круглыми сутками и без выходных, чтобы прокормить сыновей. Женщина была замужем два раза, и от каждого брака у нее осталось по ребенку. После развода мужья не стремились помогать своим детям, и все заботы взвалились на плечи хрупкой Гульназ, которая устроилась на работу в пекарню.

- Семья характеризовалась как полностью положительная. Мать никогда не видели в состоянии алкогольного опьянения или в компании мужчин. Скромная, работящая, отзывчивая, она всю жизнь посвятила своим детям, - поведали в сельсовете.

В это роковое утро Гульназ как обычно отвела старшего ребенка в школу, а сама побежала на работу. Младший ребенок остался один дома, ведь очередь на садик еще не подошла, а приглядеть за ним было некому. Женщина рассчитывала через пару часов заглянуть домой и проведать сына, но не успела.

Трехлетний ребенок в этот день остался один дома

Когда Гульназ прибежала к горящему дому, у нее случилась настоящая истерика. Женщина плакала, кричала и металась, пытаясь войти в огонь и спасти ребенка. Подоспевшие родственники едва удерживали ее, пришлось вмешаться медикам, которые сделали ей успокоительный укол. Сейчас с Гульназ работают психологи, которые пытаются вывести несчастную из шокового состояния.

- Мы обязательно поможем сельчанке и ее ребенку. – заверили нас в сельсовете. – Выделим семье жилье, как погорельцам, а пока решается этот вопрос, женщина с сыном поживет у брата.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит искренние соболезнование семье Гульназ Ш.