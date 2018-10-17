Уфимка пожаловалась в мэрию на неработающий лифт

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-17T07:39:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в доме №5 по улице Бульвар молодежи несколько часов не работал лифт. Об этом со ссылкой на местную жительницу сообщает портал UfacityNews.ru.

«Моим пожилым родителям уже под 80 лет, но им пришлось подниматься на восьмой этаж пешком», - негодует местная жительница на сайте городской администрации.

Решать проблему сломанных лифтов предстоит главе администрации Октябрьского района башкирской столицы Роберту Ахунову. Именно ему было адресовано письмо, опубликованное на портале уфимской мэрии.