В одной из больниц Башкирии скончалась 14-летняя девочка
15 октября в центральной районной больнице Красноусольского скончалась 14-летняя местная жительница. Об этом сообщили в следственном комитете Башкирии.
- По данному факту проводится доследственная проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет ясно, что стало причиной смерти школьницы, - сообщили в следкоме.
Родственники девочки уверены, что мучительная смерть наступила из-за перебоя с лекарствами. Усопшая была больна диабетом.
В минздраве Башкирии, в свою очередь, комментируют, что проблем с поставкой инсулина в больнице нет.
Все встанет на свои места после доследственной проверки, в результате которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в начале октября в детской республиканской больнице в Уфе – детям, больным сахарным диабетом, выдавали инсулин с истекшим сроком годности. Случай проверяют следователи по статье 293 УК РФ (халатность).