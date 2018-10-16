2018-10-16T15:21:52+03:00
Происшествия

В одной из больниц Башкирии скончалась 14-летняя девочка

Со слов родственников, летальный исход произошел из-за перебоя с лекарствами
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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15 октября в центральной районной больнице Красноусольского скончалась 14-летняя местная жительница. Об этом сообщили в следственном комитете Башкирии.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет ясно, что стало причиной смерти школьницы, - сообщили в следкоме.

Родственники девочки уверены, что мучительная смерть наступила из-за перебоя с лекарствами. Усопшая была больна диабетом.

В минздраве Башкирии, в свою очередь, комментируют, что проблем с поставкой инсулина в больнице нет.

Все встанет на свои места после доследственной проверки, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в начале октября в детской республиканской больнице в Уфе – детям, больным сахарным диабетом, выдавали инсулин с истекшим сроком годности. Случай проверяют следователи по статье 293 УК РФ (халатность).

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