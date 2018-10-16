«Все лучшее детям»: в республиканской детской больнице в Уфе диабетикам выдавали просроченный инсулин

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-16T12:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошел в начале октября в детской республиканской больнице в Уфе – детям, больным сахарным диабетом, выдавали инсулин с истекшим сроком годности. Пострадавшие обратились в интернет-портал «ProUfu.ru» и рассказали все подробности.

У 11-летнего сына уфимки Лилии Фаттаховой болезнь диагностировали в сентябре текущего года, когда ребенка на скорой привезли в РДКБ.

- Ночь мы провели в реанимации, а когда к утру нас перевели в палату, мы получили шприцы с инсулином. «Длинный» инсулин был нормальный, а «короткий» (на 4 часа) «Апидра» оказался просрочен, - рассказала мать. - Как я вижу эту ситуацию? У ребенка был ацетон в крови, его организм все в бой бросил, выживал, как мог, а мы кололи ему просроченный инсулин, который нам в руки дали сами же врачи. В больнице заведомо знали об этом, ведь там даже месяц стерт. Мы своими руками кололи своим детям яд. Как вообще это понимать? Я не знала, что врачи могут так с нами…

Молодая мать Алина, которой также в сентябре выдали препарат, сроки на упаковке обнаружила случайно.

- Сидела на скамье, рассматривала ручку и увидела, что у «Апидры» срок до сентября 2018 года, а у «Тресибы» он вовсе закрыт биркой с фамилией - я отклеила ее, а там стерт месяц. По новой упаковке выяснила, что срок вышел еще в марте 2018 года, - говорит девушка.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сейчас по данному случаю проводится доследственная проверка. Следователи разбираются, почему больные дети получали лекарство с истекшим сроком годности.

Проверка назначена по статье 293 УК РФ (халатность), сотрудники следкома установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников медучреждения.

В министерстве здравоохранения, в свою очередь, отметили, что о сложившейся ситуации они не знали. В ведомстве проводится внутренняя проверка.

- В связи с тем, что в средствах массовой информации появились данные о том, что в одном из республиканских медицинских организаций якобы выдавались лекарственные препараты с просроченным сроком годности (речь идет об инсулине) минздравом Башкирии начата проверка. В настоящее время служебная проверка продолжается, - комментирует руководитель пресс-службы Миздрава РБ Светлана Кускарбекова.

МЕДИКАМ ГРОЗИТ РЕАЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

По результатам обоих проверок будет принято процессуальное решение. Если удастся доказать вину врачей, то им грозит лишение свободы.

Отметим, что инсулин выдается нуждающимся в нем жителям страны абсолютно бесплатно по Федеральной программе «Здоровая нация». Срок хранения препарата обычно специально уменьшают на один-три месяца, чтобы просроченное лекарство не попало в руки пациентов.

Последствия использования просроченного инсулина может обернуться страшными последствиями.

У больного (особенно у детей) происходит резкий скачок сахара в крови и развивается гипергликемия. Диагностировать это не так сложно, симптомы на лицо – дрожание во всем теле, особенно в руках, слабость в организме, повышенная потливость.

Также инсулином можно отравиться. Некоторые больные, осознанно использующие просроченный инсулин, повышают дозу препарата, считая, что так его действие будет сильнее. На самом деле оно так, но накопление препарата приводит к сильнейшему отравлению, вплоть до летального исхода.

Из-за использования просроченного инсулина можно даже впасть в кому, которая может обернуться смертельным исходом.

ОТДЕЛАЛАСЬ ШТРАФОМ

Похожий случай произошел несколько лет назад в Свердловской области. Медсестра одной из больниц Туринского района, зная о том, что у лекарств истек срок годности, выдавала пациентам просроченные лекарства, считая, что они не портятся.

Факт всплыл только после того, как в прокуратуру обратился один из пациентов больницы. В медзаведении начали проверку, и выяснилось, что здесь действительно выдавались просроченные лекарства.

В конечном итоге старшая медсестра больницы была оштрафована.

«Я КРАЙНЕ РАЗОЧАРОВАН»

Накануне заявление по собственному желанию написал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Связано ли это с данным случаем – неизвестно.

Чиновник решил покинуть свой пост после разгрома министров Радием Хабировым, временно исполняющим обязанности главы Башкирии.

Он остался крайне недоволен состоянием отрасли и публично высказал свое недовольство чиновнику. Врио требовал ответов на вопросы, почему больные на постоянной основе испытывают проблемы с получением медицинских услуг, о гигантских очередях в больницах, недостаточного количества врачей и многое другое. Бакиров так и не смог внятно объяснить причины происходящего.

- Я крайне разочарован. Вы ведь у нас доктор наук по званию? Так может вам стоит пойти преподавать в вуз? Не задумывались об этом? – подытожил руководитель региона.