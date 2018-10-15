2018-10-15T08:35:08+03:00
Общество

Поиски пропавшей в Башкирии 18-летней Нели Огли прекращены, девушка тайком вышла замуж

Девушка связалась с матерью, увидев объявления о поисках в социальных сетях
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Баймакском районе Башкирии в деревне Калинино прекращены поиски 18-летней Нели Оглы. Об этом «Комсомолке» сообщила ее мать. Оказалось, что девушка сбежала из дома к своему возлюбленному.

- Представляете, она замуж вышла! – восклицает мать Нели. - Она с парнем познакомилась по Интернету и хотела замуж за него идти, но мы не разрешали – маленькая еще, какое замужество? Так вот она решила сбежать к нему. Вышла из дома ночью, он ее забрал, уехали они в Баймак и расписались там. Вчера увидела, что ее ищут и позвонила мне, рассказала все, как есть.

Жениху Нели, со слов женщины, примерно столько же, сколько ей самой. Родители даже ни разу не видели избранника дочери.

Напомним, Нели пропала в ночь на 11 октября – она вышла в туалет и не вернулась домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию и опубликовали объявления в социальных сетях.

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