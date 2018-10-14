2018-10-14T20:12:17+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели Оглы

Девушка пропала при странных обстоятельствах
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели ОглыВ Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели Оглы
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В Башкирии пользователи соцсетей просят помочь в поисках 18-летней Нели Оглы.

Известно, что 18-летняя девушка исчезла в ночь на 11 октября при непонятных обстоятельствах. По информации от близких, в промежуток между 3 и 4 часами ночи она вышла в уборную. Обратно Нели не вернулась. Таинственное исчезновение произошло в деревне Калинино, что Баймакском районе республики.

Сейчас пользователи социальных сетей просят всех неравнодушных помочь с поисками девушки. Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, сообщите, что ее разыскивают или позвоните по телефонам 8-937-487-40-65 или 8-937-486-11-46.

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