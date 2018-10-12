В Уфе перед судом предстанет лихач, насмерть сбивший пешехода на Первомайской

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-12T09:23:25+03:00

Погибшего от сильного удара разорвало на части

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27-летний уфимец предстанет перед судом за смертельное ДТП, которое он устроил на улице Первомайской. Водитель на «Ауди» насмерть сбил 29-летнего пешехода, которого от удара разорвало на части.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 6 августа. Как заключили эксперты, обвиняемый разогнался до 189 км/ч и сбил несчастного. Погибший тоже нарушил – переходил дорогу на красный свет.

Устроив ДТП, водитель скрылся с места аварии и сидел в квартире знакомого. Через час его задержали.

Погибшим оказался 29-летний житель Сипайлово, Ильдус М. У него осталась беременная жена.

- Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд, - сообщили в прокуратуре.