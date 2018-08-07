Стала известна личность уфимца, которого разорвало на части после жуткого ДТП

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-07T16:00:13+03:00

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Погибшим вчера, 7 августа, ранним утром пешеходом на улице Первомайской в Уфе оказался 29-летний уфимец Ильдус Мухаметов. Его личность установили не сразу – у мужчины не было с собой документов.

Напомним, на пересечении улиц Первомайской и Невского Ильдуса насмерть сбила «Ауди», которая на большой скорости проходила перекресток. Несчастного разорвало на части, а туловище, пробив стекло иномарки, залетело в салон машины.

фото: ГИБДД по РБ

Водитель, испугавшись, покинул место аварии. Однако потом автомобилиста нашли.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД он был установлен и задержан, им оказался 27-летний уфимец. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение - 1,122 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Детали происшествия устанавливаются. Виновник ДТП будет наказан и привлечен к ответственности согласно законодательству РФ, - сообщил Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Позднее появилось и видео с места аварии – оказалось, что Ильдус переходил дорогу на красный, а иномарка решила проскочить перекресток на моргающий зеленый свет. Но в пустом городе, в четыре утра, встретились и нарушающий пешеход, и гонщик-автомобилист.

- Я Ильдуса знала плохо, он несколько раз приезжал в деревню моей бабушки. Ничего плохого про него сказать не могу, - рассказала «Комсомолке» Екатерина. – Произошедшее было для нас шоком, это очень страшная смерть. Его гражданская жена сейчас в положении.