2018-08-07T16:00:13+03:00
Происшествия

Стала известна личность уфимца, которого разорвало на части после жуткого ДТП

Им оказался 29-летний местный житель
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Ильдусу было всего 29 летИльдусу было всего 29 лет
Изменить размер текста:

Погибшим вчера, 7 августа, ранним утром пешеходом на улице Первомайской в Уфе оказался 29-летний уфимец Ильдус Мухаметов. Его личность установили не сразу – у мужчины не было с собой документов.

Напомним, на пересечении улиц Первомайской и Невского Ильдуса насмерть сбила «Ауди», которая на большой скорости проходила перекресток. Несчастного разорвало на части, а туловище, пробив стекло иномарки, залетело в салон машины.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Водитель, испугавшись, покинул место аварии. Однако потом автомобилиста нашли.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД он был установлен и задержан, им оказался 27-летний уфимец. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение - 1,122 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Детали происшествия устанавливаются. Виновник ДТП будет наказан и привлечен к ответственности согласно законодательству РФ, - сообщил Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Позднее появилось и видео с места аварии – оказалось, что Ильдус переходил дорогу на красный, а иномарка решила проскочить перекресток на моргающий зеленый свет. Но в пустом городе, в четыре утра, встретились и нарушающий пешеход, и гонщик-автомобилист.

- Я Ильдуса знала плохо, он несколько раз приезжал в деревню моей бабушки. Ничего плохого про него сказать не могу, - рассказала «Комсомолке» Екатерина. – Произошедшее было для нас шоком, это очень страшная смерть. Его гражданская жена сейчас в положении.

Момент ДТП на улице Первомайской в Уфе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе водитель без прав на «Нексии» влетел в бетонное ограждение
Жители Башкирии жалуются на разрушенное кладбище
У пожилой уфимки со сберегательного счета пропали 104 тысячи рублей
Киллеру, застрелившему мужчину в Башкирии, Верховный суд России добавил срок
В Башкирии 38-летнего рабочего смертельно травмировало струей песка
Поиски 34-летней матери троих детей из Башкирии прекращены
Одну из улиц в центре Уфы перекроют из-за съемок фильма
Стали известны подробности убийства уфимца двумя женщинами
Ливень, град и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии разыскивают 34-летнюю мать троих детей Наталью Файзуллину
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 22
В Уфе пропала 70-летняя Раиса Агафонова
В Башкирии сильный ветер оставил дома без крыш
В Башкирии пять «черных риэлторов» продали квартиры на четыре миллиона рублей
На улице Комсомольской в Уфе произошла утечка воды
В Уфе ночью произошла перестрелка: есть пострадавший
Прокуратура проверит факт посадки вертолета в одном из дворов Стерлитамака
69-летний житель Башкирии на ВАЗ-2106 погиб, врезавшись в КамАЗ
Уфимцев приглашают на праздник в средневековом стиле