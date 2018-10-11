В ГИБДД прокомментировали аварию двух автобусов в Уфе
В ГИБДД Башкирии рассказали о вчерашней аварии на остановке «Парк Калинина» в Уфе.
В своем блоге Динар Гильмутдинов сообщил, что предполагаемым виновником ДТП является 26-летний водитель ПАЗа. Мужчина на полном ходу въехал в «Нефаз». От удара автобус выехал на остановочный павильон.
фото: ГИБДД по РБ
В ДТП пострадали уфимец за рулем ПАЗика и его тринадцать пассажиров. Четверых госпитализировали, в том числе двое несовершеннолетних.
Из автобуса НефАЗ семь человек также были доставлены в медучреждение из них один госпитализирован.
По данному факту начато расследование – случай проверят и в прокуратуре, и в следственном комитете.
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