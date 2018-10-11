В ГИБДД прокомментировали аварию двух автобусов в Уфе

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-11T10:04:27+03:00

В ДТП пострадали почти все пассажиры общественного транспорта

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В ГИБДД Башкирии рассказали о вчерашней аварии на остановке «Парк Калинина» в Уфе.

В своем блоге Динар Гильмутдинов сообщил, что предполагаемым виновником ДТП является 26-летний водитель ПАЗа. Мужчина на полном ходу въехал в «Нефаз». От удара автобус выехал на остановочный павильон.

фото: ГИБДД по РБ

В ДТП пострадали уфимец за рулем ПАЗика и его тринадцать пассажиров. Четверых госпитализировали, в том числе двое несовершеннолетних.

Из автобуса НефАЗ семь человек также были доставлены в медучреждение из них один госпитализирован.

По данному факту начато расследование – случай проверят и в прокуратуре, и в следственном комитете.

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