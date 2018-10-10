«Я увидел, как на меня летит павильон»: в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-10T16:26:35+03:00

В ЧП пострадали 15 человек, в том числе 16-летний подросток [видео]

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Сегодня днем, 10 октября, в Уфе произошло серьезное ДТП с участием двух пассажирских автобусов. На остановке «Парк Калинина», напротив Управления ГИБДД по Башкирии, «ПАЗик», следовавший по маршруту № 249, влетел в автобус «НЕФАЗ» с маршрутом № 51, когда тот стоял на остановке. От мощного удара «НЕФАЗ» откинуло прямо на остановку, при этом павильон буквально вырвало с корнем. По счастливой случайности, обошлось без погибших, и люди, стоящие на остановке, успели отскочить.

«ЛЮДИ СИДЕЛИ, ДЕРЖАСЬ ЗА ГОЛОВУ, КАПАЛА КРОВЬ»

Зато серьезно пострадали пассажиры в автобусах. По имеющейся на данный момент информации, в городские больницы направлены на осмотр 15 человек, в том числе 16-летний подросток. В экстренных службах заявили, что «госпитализированных нет».

- Я сидел на переднем сиденье в «51-м», слушал музыку и смотрел в окно, - рассказывает очевидец аварии, 17-летний Радмир Ш. – Неожиданно почувствовал сильный удар сзади, и в этот же момент меня подбросило на месте, и я сильно стукнулся шеей об спинку кресла. Поднимаю голову и вижу, как прямо на меня летит остановочный павильон! Я даже толком испугаться не успел, он упал рядом.

Остановку «Парк Калинина» практически вырвало с корнемФото: Павел КРАЙНОВ

Парень рассказывает, что в автобусе началась серьезная паника. Пассажиры кричали и требовали немедленно открыть двери автобуса. Водитель быстро открыл все двери и помогал с уцелевшими пассажирами выводить на улицу пострадавших.

- Всего в автобусе было человек примерно 15-20, продолжает Радмир Ш. – Я понял, что сильнее всех досталось пожилой женщине, ее выносили без сознания и положили рядом с остановкой. Еще у пары-тройки человек была разбита голова, но они держались молодцом.

Радмир прошел дальше, где стоял «ПАЗик». Кабина маршрутки была полностью смята, но водитель был жив и даже собирал какие-то документы из бардачка.

- На траве сидели люди, человек десять, может быть, - продолжает парень. – Многие держались за голову, было видно, как капает кровь. Многие стонали, а другие звонили в скорую. На дороге останавливались другие автомобилисты, все хотели помочь. У меня сильно болела шея, поэтому я решил пойти домой. Скорую ждать не стал, другим, наверное, она была нужнее.

ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ ПОКА НЕТ

- На место происшествия направлены силы и средства Уфимского пожарного гарнизона в количестве трех единиц техники и 11 человек личного состава, ГИБДД, медики и сотрудники столичного управления гражданской защиты, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – По уточненной информации в городские больницы доставлены на осмотр 15 человек, госпитализированных нет. Погибших также нет. В Главном управлении МЧС России по Башкирии работает оперативный штаб.

Чтобы исключить опасность возгорания пассажирских автобусов, их залили пеной. Чтобы дать возможность сотрудникам ГИБДД и экстренным службам спокойно осмотреть место происшествия, к остановке «Парк Калинина» прибыла целая колонна автомобилей «Горзеленхоза». Грузовики встали у обочины дороги и перекрыли полосу движения, по которой сновали дорожные полицейские. Они замеряли тормозной путь и пристально осматривали поврежденный «НЕФАЗ».

На данный момент официальная версия случившегося пока не озвучена.

Автобусы залили противопожарной пеной во избежание пожара в салонеФото: Павел КРАЙНОВ

- Произошло столкновение двух автобусов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

К расследованию ДТП подключилась и прокуратура.

- Прокуратура республики организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирскими автобусами, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства. - В ходе проверки планируется дать оценку действиям организаций-перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению, соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.

«ВСЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ГОНЯТСЯ ЗА НАЖИВОЙ!»

Тем временем в социальных сетях разгорелись нешуточные страсти: комментаторы с гневом обсуждали и лихачество коммерческих перевозчиков, и отсутствие культуры дорожного движения в целом.

- Полнейший беспредел с этими автобусами! Когда порядок наведут? Всем нужны только деньги, в этих маршрутках же только неадекваты катаются, и за 30 рублей готовы на все! – возмущается Сергей С.

- Может, хоть как-то это случай на власти повлияет. Полностью убрать весь коммерческий транспорт из города. Это решит проблему пробок и сократит случаи ДТП, - рассуждает Максим К.

- Надеюсь, правительство новые линии путей трамваев, новые маршруты государственных автобусов, возможно, и еще что то придумают, - высказал свои пожелания Алексей К. - А пока недобросовестные «частники» занимаются пассажирскими перевозками, такие случаи будут повторяться.

Многие комментаторы высказали предположения, что «ПАЗик» был неисправен, у него отказали тормоза. Но как такое возможно, ведь каждый автобус выходит на маршрут только после обязательной предрейсовой проверки, и с неисправной тормозной системой автобус на маршрут никто бы не выпустил! Многих очевидцев, кстати, удивило поведение водителя «маршрутки», который вместо того, чтобы помогать пострадавшим пассажирам, что-то ищет в кабине салона.

- А тем временем водитель «249» скрупулезно собирает рассыпавшуюся прибыль. Что там люди, главное, деньги! Да и в «НЕФАЗ» влетел он, вероятнее всего, либо когда мелочь считал, либо по телефону разговаривал, - возмущается Ашот П.

ЕХАЛА НА ТРЕНИРОВКУ

Редакции «Комсомольской правды - Уфа» удалось выяснить личность подростка, пострадавшего в аварии. Им оказалась 16-летняя Янна С. Девушка – профессиональная спортсменка, и в этот день ехала на тренировку, ведь уже в субботу она должна была принять участие в соревнованиях по тяжелой атлетике. Во время столкновения, Янна сильно ударилась головой, и ее отвезли в больницу. К счастью, все обошлось, и после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

- Голова, конечно, побаливает, но, в целом, все в порядке, - прокомментировала Янна. – Насчет участия в соревнованиях пока не знаю, посмотрим, как буду себя чувствовать.