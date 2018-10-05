Следователи в Уфе возбудили уголовное дело по факту похищения малолетних

СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-05T19:02:20+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в отношении жителя Уфы возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Речь идет о случае, о котором ранее писала «Комсомольская правда-Уфа».

По версии следствия, 16 сентября мужчина, находясь во дворе на улице 40 лет Октября, насильно посадил в свою машину двоих мальчишек восьми и девяти лет. Он, якобы, хотел проучит ребят за то, что те издевались над его девятилетнем сыном. Далее он отвез ребят на берег реки Уфа и угрожал их убить, после чего привез обратно.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего и другие свидетели, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, информирует ведомство.