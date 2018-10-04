«Дяденька, не убивай нас, мы еще маленькие»: уфимец вывез детей в лес и угрожал им убийством

СЕГОДНЯ 20:35 2018-10-04T20:35:45+03:00

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Ничто не предвещало беды в вечер воскресенья, 16 сентября, когда девятилетние уфимцы Рома и Коля играли в своем дворе на улице Первомайской. Школьники кидали камни в закопанное на детской площадке колесо, к ним подтянулись еще трое мальчишек. В какой-то момент дети повздорили и начали кидаться камнями друг в друга.

- Мальчик, в которого кидали камни Рома и Коля, увидел у подъезда папу, подбежал к нему и сказал, что его обижают, - нехотя вспоминает тот день мать Коли, Оксана. – Этот мужчина сначала скрутил руки Роме, затолкал его в машину, а затем побежал уже за моим сыном. Следом к ним села его супруга, и автомобиль скрылся из двора.

Свидетелем всей этой картины стала бабушка Ромы. Но старушка не успела среагировать, тем более не смогла побежать за машиной и даже не запомнила ее госномер. Она лишь тревожно стала звонить внуку на телефон, но мужчина не давал ему ответить на звонок. Рома смог ответить на телефон только тогда, когда их везли обратно – водитель приказал ему взять трубку и сказать, что они уже едут обратно по улице Интернациональной.

«БУДЕТЕ УБЕГАТЬ, Я ВАС ЗАСТРЕЛЮ»

Ромы и Коли не было во дворе на протяжении 45 минут. Когда детей вернули во двор, они были заплакаными и бились в истерике. Немного успокоившись, они смогли рассказать родителям, где были и что с ними делали.

- Оказывается, он вывез их на Уфимку, вытащил из машины, достал пистолет и стал им крутить перед мальчишками. Мужчина четко дал понять детям – будете убегать, я вас застрелю. Он просил, чтобы мальчишки извинились перед его сыном и перед ним самим, иначе он закидает их камнями или утопит в речке. Рома нам рассказывал, что он умолял его отпустить их и говорил: "Дяденька, не убивай нас, пожалуйста, мы еще маленькие", - плачет Оксана.

Дети получили психологическую травму, и теперь боятся одни идти в школу. Родители вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы встретить их с учебного заведения.

- Он постоянно на улице оглядывается назад, боится, что этот мужчина снова приедет. Почти не выходит на улицу играть, - говорит Оксана.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАПИСАНО

В понедельник утром, 17 сентября, родители обоих школьников отправились в следственный отдел по Калининскому району Уфы и написали заявление на злодея. Также они сняли побои в травмпункте – у Коли травм нет, а у Ромы диагностировали гематомы на руках и ногах, которые он получил, когда тот заталкивал его в машину.

С момента написания заявления прошло уже две недели, однако никаких действий со стороны органов все еще не последовало.

- Я сегодня была в отделе. Следователь сказал, мол, я про вас не забыл, позвоню, как только будет решение по вашему делу. Не хотелось бы, чтобы правоохранители закрыли на это глаза, - вздыхает Оксана.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.