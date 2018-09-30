Жители Уфы жалуются на работу ритуального агентства, «облагораживающего» могилы

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-30T15:22:08+03:00

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На Южном кладбище Уфы с недавних пор работает ритуальное агентство, сотрудники которого самовольно красят памятники и ограды. На их действия неоднократно жаловались посетители кладбища. В администрации некрополя и вовсе считают, что фирма занимается самоуправством.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в редакцию телеканала с начала июня обратилось несколько жителей башкирской столицы с жалобами на то, что сотрудники фирмы ритуальных услуг перекрасили памятники и ограды на могилах их родных. «Обновление» захоронений пришлось не по нраву посетителям.

Заведующий Южным кладбищем также возмущен деятельностью сотрудников ритуального агентства.

- Сотрудники агентства, конечно, всё отрицают. Они намерены и дальше наводить порядок на могилах по своему усмотрению. Видимо, не понимая тонкую грань нравственности, которую легко переступить, - заявил он корреспондентам ГТРК «Башкортостан».