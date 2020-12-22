Парад снегурочек, гонки на упряжках и стрельба из лука: в первые дни 2021 года в Уфе пройдет фестиваль «TERRA ZIMA» Фото: Рустем АХУНОВ

В начале года в Уфе пройдет зимний фестиваль «TERRA ZIMA» 2021.

В условиях пандемии коронавируса власти Башкирии и Уфы стараются проводить все массовые мероприятия на открытом воздухе. В таком же формате проходит и уже традиционный для уфимцев и гостей столицы новогодний фестиваль «TERRA ZIMA», который организовывали ровно год назад.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ «TERRA ZIMA» 2021 В УФЕ

Развлекать уфимцев на фестивале будет сразу четыре дня, начиная с первого дня года.

1 января года гостей приглашают поучаствовать в «Забеге обещаний». Правила бесплатной пробежки длиной в 2021 метр просты – нужно заранее зарегистрироваться на сайте организатора, выписать на специальную табличку свои цели на 2021 год и преодолеть скромное расстояние в удобном для себя темпе вокруг Гостиного двора.

Также в первый день фестиваля «TERRA ZIMA» 2021 пройдет конкурс карнавальных костюмов на территории этно-парка «Ватан» у Конгресс-холла.

2 января праздник продолжится новогодним Сабантуем все в том же этно-парке. Среди развлечений указаны гонки на лыжах, стрельба из лука, выступления звезд и даже шоу танцующей лошади! Главной особенностью второго дня праздника станет соревнования лучших владельцев самоваров – конкурсанты будут заваривать для судей чай.

3 января в рамках фестиваля «TERRA ZIMA» 2021 в Уфе пройдет парад Снегурочек. Сказочные красавицы приедут со всех уголков республики, чтобы пройтись по центру башкирской столицы в компании Дедов Морозов. Хедлайнером фестиваля в предстоящем году станет Анна Семенович.

Наконец, 4 января в Уфе пройдет парад конно-санных экипажей. После официальной части с соревнованиями, гостей праздника будут катать по новой уфимской набережной на санях.

Примечательно, что для участия в каждом из этапов праздника необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

Разумеется, никто не можете запретить горожанам гулять на фестивалях без регистрации, но для участия в конкурсах и розыгрышах она будет обязательной.