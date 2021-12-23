«Подруга нагадала, что разобьюсь»: многодетная мать из Башкирии погибла в день рождения

У Айгуль остались трое маленьких детей. Фото: соцсети

В минувший понедельник жуткая авария унесла жизнь 38-летней многодетной матери из села Стерлибашево. «Комсомолке» удалось выяснить, что гибели женщины предшествовало несколько мистических совпадений, а смертельное ДТП произошло в ее собственный день рождения.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СМЕРТИ УЖЕ ПОПАДАЛА В АВАРИЮ

Напомним, что все произошло вечером 20 декабря на трассе по пути из Стерлитамака в Стерлибашево. Из-за снегопада ВАЗ-2110, на котором Айгуль Я. возвращалась обратно домой, вылетел на встречную полосу прямо под колеса фуры «Ман». От мощного удара «легковушку» смяло и вынесло на обочину. Сама Айгуль получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков прямо в день своего рождения.

Айгуль обожала свой автомобиль и мотоцикл, который научилась водить в 19 лет. Фото: соцсети

За несколько часов до своей гибели женщина вела прямой эфир в своем Инстаграме, где рассказывала подписчикам, как умудрилась в собственный день попасть в аварию. Из-за нечищенных скользких дорог ее машину закрутило, и она врезалась в забор, сильно помяв бампер автомобиля. Подписчики уговаривали Айгуль не ездить в Стерлитамак, куда она собиралась по делам, мол, это плохой знак, но женщина, смеясь, отмахивалась.

- Машиной врезалась в забор. Гололед, дороги не посыпанные. Такой вот отличный подарок на день рождения! Вся машина в всмятку. А ведь новый бампер только месяц назад поставила. Давно этот драндулет менять надо было – сдать на металлолом и все. То тормозной шланг трескается, что я без тормозов из соседнего региона ехала, то еще это теперь, - рассказывала Айгуль в прямом эфире.

«СКОЛЬКО РАЗ МНЕ ЖЕЛАЛИ, ЧТОБЫ Я СДОХЛА НА ДОРОГЕ»

А еще женщина поведала, что серьезно поссорилась с родственниками, а родная сестра даже пожелала ей разбиться в аварии.

- Сколько раз они мне желали, чтобы я сдохла на дороге. Сестра родная прямо в лицо об этом говорила, но этому не быть, – сетовала женщина. – Да что там, даже подруга гадалка мне сказала – продай эту машину, она тебя угробит. Ну ничего я все равно поеду в город, и ничего меня не остановит. Значит, так было суждено. Значит, так бог сделал.

Странные мистические пророчества сбылись – Айгуль действительно погибла в аварии через несколько часов. У женщины остался муж и трое маленьких детей, младшему из которых всего 4 года.

Айгуль обожала свой автомобиль и мотоцикл, который научилась водить в 19 лет. Фото: соцсети

Односельчане Айгуль до сих пор не могут поверить в случившееся. Женщина всем запомнилась своим оптимизмом и привычкой идти вперед даже в самых сложных ситуациях. Айгуль обожала свою машину и каждый день разъезжала на ней по делам, а летом гоняла по Стерлибашево на байке и даже состояла в местном клубе мотоциклистов. Похороны женщины прошли накануне в ее родном селе Стерлибашево.

- Такая красивая, молодая, энергичная. Как жаль, что так произошло. Ангел ее как мог останавливал, столько ситуаций, говорящих - не езжай никуда больше сегодня. Ужас! Дети без мамы остались, муж без любимой. Царствия небесного, - скорбит подруга погибшей Вера М.

- Нам будет очень не хватать тебя, дорогая. Пусть земля будет пухом. Спи спокойно, моя хорошая, - скорбит еще одна подруга Алиса Х.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Айгуль Я.