Раскрыта личность героя из Уфы, который вытащил из горящей машины человека и отвез его в больницу

Герой Айрат Бикбулатов и его супруга Анна // instagram.com / bikbulatova__anna

МЧС раскрыло личность уфимца, который вытащил из загоревшейся машины человека, реанимировал его и отвез в больницу. Его зовут Айрат Бикбулатов. Ему 37 лет, он юрист, примерный семьянин и отец двоих детей трех и 15 лет. Его супруга Анна ведет популярный блог в инстаграме. Она была вместе с мужем, когда он совершал свой подвиг. «КП-Уфа» поговорила с мужчиной и узнала, как разворачивались события.

По словам героя, он вместе с семьей гулял по парку на ВДНХ, когда увидел загорающуюся машину и голову человека, которая была прижата к боковому стеклу. Не раздумывая ни секунды, Айрат бросился на помощь человеку. Он открыл дверь изнутри и вытащил пострадавшего.

скриншот видео: instagram.com / bikbulatova__anna

– Он уже весь черный был, без пульса. Я оттащил его подальше и стал делать массаж сердца. В это время жена вызывал МЧС, скорую помощь, а ее постоянно на удержание ставили. Где-то минуту прождали, у него начал пульс появляться. Решили везти в 21-ю больницу. Я его положил в багажник машины, и мы рванули. По пути отзвонились в больницу, объяснили ситуацию и попросили принять мужчину. «Да-да, подъезжайте», – ответили они. Мы приехали, все закрыто, никто нас не встречает. Я багажник открыл, стал вновь массаж сердца делать, потому что мужчина опять не дышал. Жена уже пошла, бегала, искала врачей, чтобы они забрали его. Я подъехал [ко входу в больницу], через некоторое время медбрат вышел, и мы переложили пострадавшего на каталку, – поделился Айрат.

фото: МЧС РБ

Мужчина признался, что через некоторое время вернулся на место происшествия. Он опасался, что мог не заметить человека на заднем сиденье, и решил для себя уточнить этот вопрос. Впоследствии выяснилось, что в легковушке был только один водитель. По словам Бикбулатова, спасти уфимца ему помогли знания со школы, которые он получил на уроках ОБЖ.

фото: предоставлено Анной Бикбулатовой

Сейчас 35-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его, как рассказали Бикбулатову, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.