Получать такие презенты для детей всегда приятно

Уже скоро Новый год, а это значит, что родители будут приносить детишкам сладкие подарки от начальства. Добрая традиция сохранилась еще с СССР – ее переняли как частные, так и государственные компании. Мы решили изучить, что же находят в заветных цветных коробочках дети сотрудников госкомпаний Башкирии. Надо сказать, что некоторые работодатели тратят на приятные сувениры серьезные суммы. Итак, погружаемся в сладкий мир государственных закупок – именно через них государственные компании по закону приобретают все товары.

ДЕД МОРОЗ В МАСКЕ

Пожалуй, самое необычное описание детских новогодних подарков подготовили в БГМУ. Всего на закупку сладостей здесь потратили около 1,2 миллионов рублей – на них закупили 1920 комплектов. Выходит примерно по 650 рублей за штуку.

Ребенок сотрудника медуниверситета найдет внутри комплект сладостей и мягкую игрушку в виде тигренка. Хвостатый будет одет в свитер, на котором нарисован Дед Мороз в маске – актуальненько. Сладкая составляющая подарка должна весить не меньше 700 грамм.

КОРОБОЧКА БАШАВТОТРАНСА

Главный госперевозчик республики креативно подошел к оформлению детских новогодних подарков. Сладкий презент упакуют в специально сделанную коробку с фирменным логотипом компании – он не должен быть впечатан на крышке.

Упор в подарке будет сделан на несъедобные подарки. Внутри разместят настольную игру, набор для творчества и всего 500 грамм сладостей. И правильно – дети здоровее будут! Компания закажет 2737 подарков по 730 рублей за штуку.

НАБОР БЕЗ ИГРУШЕК ЗА 1800 РУБЛЕЙ

Альтернативного мнения придерживаются в руководстве компании Башинформсвязь. Согласно документам закупки, дети сотрудников этой компании получат лишь сладкие подарки – игрушки или сувениры в них не предусмотрены.

Предполагается, что в каждом новогоднем подарке будет не менее 800 грамм сладостей – конфет, шоколада, мармелада и карамели. Каких-то специальных требований к упаковке комплекта нет. Компания закупила 700 подарков по 1800 рублей за каждый.

ГИРЛЯНДА ДЛЯ АЭРОПОРТА

Воздушная гавань Уфы объявила о закупке новогодних подарков для детей сотрудников еще в сентябре. Этот набор выглядит самым интересным.

Каждый подарок обойдется в 1600 рублей, а всего их закупили 1000 штук. В комплекте, помимо сладкой начинки весом в 800 грамм, будет игрушечный тигр, раскраска-антистресс, настольная игра, набор для проведения семейного праздника и гирлянда.

МНОГО КОНФЕТ

Самый большой новогодний подарок заказала компания БашРТС. Детям своих сотрудников компания выдаст аж по килограмму разных конфет! Также в наборе будет небольшой мягкий тигренок. Отмечается, что его окрас не должен быть слишком ярким, а в целом образ игрушки должен интересовать и вызывать положительные эмоции. Компания закупила 1750 игрушек ценой в 1371 рубль за штуку.

А В ИТОГЕ

Разумеется, что в нашу подборку попали далеко не все новогодние подарки, которые предприятия Башкирии заказывают для детей сотрудников. Тем не менее, определенные полезные выводы сделать можно. Например, что хороший новогодний сладкий подарок должен стоить не меньше 600-700 рублей. Также стоит обратить внимание на то, что всегда важна «несъедобная» составляющая подарка.

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