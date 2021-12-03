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Общество3 декабря 2021 12:02

Слабительный эффект, спирт и блестящий FCF: вот, что скрывают новогодние подарки из популярных магазинов

«Комсомолка» решила проверить, безопасны ли сладости для детских зубов и желудков
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Не все детские подарки одинаково полезны

Не все детские подарки одинаково полезны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе уже декабрь, а значит, совсем скоро Новый год! Запах хвои и мандаринов, волшебные огоньки гирлянды и, конечно же, подарки под елкой. Помните, как в детстве: сначала высыпать конфеты из заветного кулька, внимательно изучить каждую, выбрать самую вкусную… Красота!

В магазинах витрины уже завалены детскими сладкими подарками на любой вкус и кошелек: разноцветные коробочки, рюкзачки и мягкие игрушки в виде символа наступающего года – тигра, но так ли они безопасны для детей? Например, у Роспотребнадзора есть четкие рекомендации по поводу состава новогодних подарков: что можно, а что запрещено, но помнят ли об этом производители?

Витрины магазинов ломятся от новогодних подарков

Витрины магазинов ломятся от новогодних подарков

Фото: Яна БАЗЕКИНА

«Комсомолка» решила провести эксперимент. Мы купили три новогодних детских подарка из разных ценовых категорий – в популярном гипермаркете, в супермаркете «у дома» и в магазине низких цен. Проверим, чем производители собираются порадовать ребят, и безопасны ли сладости для детских зубов и желудков.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Итак, на что рекомендует обращать внимание при покупке подарка Роспотребнадзор? Во-первых, внимательно осмотрите упаковку: она должна быть немятой и без потеков. Затем внимательно изучите этикетку: там должны быть прописаны количество и наименования конфет, дата изготовления и срок годности, условия хранения подарка (включая и после вскрытия упаковки), и другие необходимые сведения – например, о наличии в составе потенциальных аллергенов. Старайтесь выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты и вафли точно будут свежими. Также обратите внимание, что сладости должны храниться при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом и потерять вкус.

У Роспотребнадзора есть четкие рекомендации по поводу детских сладких подарков

У Роспотребнадзора есть четкие рекомендации по поводу детских сладких подарков

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Переходим к составу. Конфеты не должны содержать алкоголь (более 0,5 % этанола), арахис, ядра абрикосовой косточки и натуральный кофе, так как они являются довольно сильными аллергенами и вообще не рекомендуются для детского питания. Также в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и ароматизаторов (даже идентичных натуральным), синтетических красителей, гидрогенизированных масел и жиров и консервантов - Е200, Е202, Е210, Е249. Максимально нежелательны в составе детских сладких подарков карамель, леденцы, так как ими легко подавиться, а также ириски (страшный сон стоматолога).

А что же должно быть в качественном и безопасном сладком подарке? Роспотребнадзор рекомендует шоколад, конфеты (желейные, вафельные или с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное или галетное и обязательно в упаковке!), а также мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад. Между прочим, зефир и мармелад вообще можно отнести к полезным сладостям, так как там очень мало сахара, зато есть яблочный пектин, очень полезный для пищеварения.

Для эксперимента откроем три подарка из разных ценовых категорий

Для эксперимента откроем три подарка из разных ценовых категорий

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Отдельно стоит сказать про игрушки, которые также часто встречаются в сладких подарках. Игрушка обязательно должна быть в индивидуальной упаковке, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами. Если вы планируете вручить подарок малышу младше 3 лет, обратите внимание, чтобы игрушка не содержала стекло или мелкие детали, которые легко вдохнуть или проглотить, а также натуральный мех или кожу, так как они являются сильными аллергенами.

ПОДАРОК №1. ДЕШЕВЫЕ КАРАМЕЛЬКИ И КОНДИТЕРСКАЯ МАССА ВМЕСТО ШОКОЛАДА

Первый наш подарок из дешевого ценового сегмента мы приобрели в магазине низких цен. Весьма симпатичная красная картонная коробка, стилизованная под почту Деда Мороза, и с неожиданным названием «Огонек». Вес подарка – 500 граммов, цена – 98 рублей.

А вот и первый минус: на упаковке указан только срок годности 6 месяцев. А вот когда сладости были изготовлены, такой информации найти не удалось. Остается только уповать на добросовестность поставщиков.

Дешевый подарок оказался сплошным разочарованием

Дешевый подарок оказался сплошным разочарованием

Фото: Яна БАЗЕКИНА

В составе подарка: пакетик яблочного сока, упаковка галетного печенья и 11 конфет. Сок на поверку оказался сокосодержащим напитком, где натурального сока в составе всего 10 процентов, а остальное – вода, сахар и ароматизаторы. В составе сахарного печенья – пшеничная мука 2 (!) сорта и пальмовое масло. Выбор конфет невелик: по одному карамельному батончику и сливочной нуге, по две шоколадных конфеты (эх, легендарный «Буревестник», видел бы ты свою жалкую копию «Крылатая песня»!) двух сортов, одинокая желейная конфета и две дешевых карамельки. Сразу жирный минус: вместо натурального шоколада конфеты покрыты «кондитерской массой», состоящей из сахара, заменителя какао-масла и пальмового масла. Красители и ароматизаторы вроде натуральные, но многообразие консервантов, разрыхлителей, антиокислителей и других малосъедобных компонентов изрядно портит впечатление. Отдельный минус за наличие в составе конфет арахиса, глютена, подсластителей и диоксида серы. А уж фраза «при чрезмерном употреблении может вызывать слабительное действие» и вовсе сигнал отложить «Огонек» в сторону.

Плюсы: красивая упаковка, недорогая цена.

Минусы: скудный ассортимент, кондитерская масса вместо шоколада, много консервантов, наличие продуктов-аллергенов в составе.

ПОДАРОК №2. СИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ FCF И ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ В СОСТАВЕ

Второй новогодний подарок мы купили в популярной сети «магазинов у дома». Вес подарка – 500 граммов, цена – 299 рублей (по скидке) и 396 – без. Сам подарок упакован в красочный картонный рюкзачок в виде тигренка с удобными веревочными лямками, над названием производитель не заморачивался – «Конти» (по названию самой кондитерской фабрики). Дата изготовления: 15 сентября 2021 года, и при правильных условиях подарок может храниться аж до мая следующего года.

Кажется, настоящего шоколада в магазинах уже не встретить

Кажется, настоящего шоколада в магазинах уже не встретить

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Состав подарка по сравнению с предыдущим – не в пример богаче. 1 упаковка бисквитного печенья и 38 конфет – по две вафельные, шоколадные с апельсиновым и персиковым желе, с начинкой из сгущенного молока и сливочной патокой, семь желейных конфет и 13 карамелек.

А что с составом? Не зря производитель указывает, что печенье с шоколадным вкусом, потому что самого шоколада там нет и в помине. Зато есть жировая глазурь из сахара, заменителя масла какао и растительных масел (тут и подсолнечное масло, и пальмовое, и соевое, и даже масло ши. Состав больше напоминает крем для рук, а не детскую сладость). Возможное наличие следов орехов, арахиса и кунжута тоже явный минус, ведь это серьезные аллергены. Из знакомых продуктов – только пшеничная мука «общего назначения», остальное – длинный список консервантов с трудновыговариваемыми названиями.

К желейным конфетам претензий нет – красители и ароматизаторы в них натуральные – паприка, куркумин, каротин. Хотя, подождите: а что это за таинственный «синий блестящий FCF»? И для чего в конфеты добавили пищевой этиловый спирт?

Ах, да. Почти половина конфет – леденцовая карамель. Пусть Роспотребнадзор ее категорично и не запрещает, но и настоятельно не рекомендует. Во-первых, это чистый сахар, который вреден детям в принципе. Во-вторых, такими мелкими конфетами очень легко подавиться маленьким детям.

Плюсы: разнообразный состав, удобная упаковка, хороший срок годности.

Минусы: консерванты, странные красители и даже этиловый спирт в составе.

ПОДАРОК №3

Третий новогодний подарок из категории «дорого-богато» мы купили в популярном гипермаркете. Вес подарка с поэтическим названием «Зимняя мелодия» - 400 граммов, цена – 396 рублей.

Большинство конфет знакомы с детства, вот только состав уже не тот

Большинство конфет знакомы с детства, вот только состав уже не тот

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сразу хочется отметить красивую упаковку: красочный сундучок с изображением сказочных персонажей и переливающими снежинками. Девочки точно оценят! Срок годности в норме: подарок изготовлен 30 октября и годен до 13 мая 2022 года. В составе – только кондитерские мастодонты - «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт» и их легендарные конфеты, знакомые каждому с детства: «Красная шапочка», «Мишка косолапый», «Белочка», «Каракум», «Коровка» и карамель «Рачки», а также шоколад с карамельной начинкой «Аленка» и пачка галетного печенья.

Сладости упакованы в полиэтиленовый пакет, так что температурные перепады и влага им не страшны. На первый взгляд, все требования Роспотребнадзора учтены. Конфет всего 18, зато все «классом повыше»: шоколадные вафельные, шоколадные батончики с нугой и помадкой. Дешевой и неполезной карамели – по минимуму.

Начинаем изучать этикетку с составом, и сразу первое разочарование. Вместо шоколада снова кондитерская глазурь. Ну неужели в России такая напряженка с маслом какао, что во все конфеты пихают его заменители? Также производитель честно предупреждает, что в конфетах возможно наличие следов арахиса и сои, а вместо молочных жиров – растительные. А вот консервантов, странных красителей и ароматизаторов здесь гораздо меньше, чем в предыдущих вариантах. А все что есть – разрешены Роспотребнадзором для детского питания.

Плюсы: конфеты отдельно упакованы в полиэтиленовый пакет, консерванты и красители есть, но их не так много.

Минусы: вместо шоколада – кондитерская глазурь. Наличие следов арахиса и сои.

Итак, подведем итоги. К сожалению, из трех выбранных нами детских подарка лишь один полностью соответствует требованиям Роспотребнадора. Состав конфет в остальных кондитерских наборов оставляет желать лучшего, и давать такие конфеты детям нежелательно. Так как же порадовать ребенка и не навредить ему? Тщательно изучайте упаковку и состав, и, если есть сомнения – лучше отложите подарок в сторону.

Так есть прекрасный вариант собрать сладкий подарок самостоятельно. Кроме покупных конфет, туда можно положить свежие фрукты (те же яблоки и мандарины), а также сладости и выпечку собственного приготовления. А еще такой подарок обойдется дешевле готового, а сэкономить перед Новым годом – вдвойне приятно.

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