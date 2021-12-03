Слабительный эффект, спирт и блестящий FCF: вот, что скрывают новогодние подарки из популярных магазинов

Не все детские подарки одинаково полезны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе уже декабрь, а значит, совсем скоро Новый год! Запах хвои и мандаринов, волшебные огоньки гирлянды и, конечно же, подарки под елкой. Помните, как в детстве: сначала высыпать конфеты из заветного кулька, внимательно изучить каждую, выбрать самую вкусную… Красота!

В магазинах витрины уже завалены детскими сладкими подарками на любой вкус и кошелек: разноцветные коробочки, рюкзачки и мягкие игрушки в виде символа наступающего года – тигра, но так ли они безопасны для детей? Например, у Роспотребнадзора есть четкие рекомендации по поводу состава новогодних подарков: что можно, а что запрещено, но помнят ли об этом производители?

Витрины магазинов ломятся от новогодних подарков Фото: Яна БАЗЕКИНА

«Комсомолка» решила провести эксперимент. Мы купили три новогодних детских подарка из разных ценовых категорий – в популярном гипермаркете, в супермаркете «у дома» и в магазине низких цен. Проверим, чем производители собираются порадовать ребят, и безопасны ли сладости для детских зубов и желудков.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Итак, на что рекомендует обращать внимание при покупке подарка Роспотребнадзор? Во-первых, внимательно осмотрите упаковку: она должна быть немятой и без потеков. Затем внимательно изучите этикетку: там должны быть прописаны количество и наименования конфет, дата изготовления и срок годности, условия хранения подарка (включая и после вскрытия упаковки), и другие необходимые сведения – например, о наличии в составе потенциальных аллергенов. Старайтесь выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты и вафли точно будут свежими. Также обратите внимание, что сладости должны храниться при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом и потерять вкус.

У Роспотребнадзора есть четкие рекомендации по поводу детских сладких подарков Фото: Яна БАЗЕКИНА

Переходим к составу. Конфеты не должны содержать алкоголь (более 0,5 % этанола), арахис, ядра абрикосовой косточки и натуральный кофе, так как они являются довольно сильными аллергенами и вообще не рекомендуются для детского питания. Также в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и ароматизаторов (даже идентичных натуральным), синтетических красителей, гидрогенизированных масел и жиров и консервантов - Е200, Е202, Е210, Е249. Максимально нежелательны в составе детских сладких подарков карамель, леденцы, так как ими легко подавиться, а также ириски (страшный сон стоматолога).

А что же должно быть в качественном и безопасном сладком подарке? Роспотребнадзор рекомендует шоколад, конфеты (желейные, вафельные или с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное или галетное и обязательно в упаковке!), а также мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад. Между прочим, зефир и мармелад вообще можно отнести к полезным сладостям, так как там очень мало сахара, зато есть яблочный пектин, очень полезный для пищеварения.

Для эксперимента откроем три подарка из разных ценовых категорий Фото: Яна БАЗЕКИНА

Отдельно стоит сказать про игрушки, которые также часто встречаются в сладких подарках. Игрушка обязательно должна быть в индивидуальной упаковке, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами. Если вы планируете вручить подарок малышу младше 3 лет, обратите внимание, чтобы игрушка не содержала стекло или мелкие детали, которые легко вдохнуть или проглотить, а также натуральный мех или кожу, так как они являются сильными аллергенами.

ПОДАРОК №1. ДЕШЕВЫЕ КАРАМЕЛЬКИ И КОНДИТЕРСКАЯ МАССА ВМЕСТО ШОКОЛАДА

Первый наш подарок из дешевого ценового сегмента мы приобрели в магазине низких цен. Весьма симпатичная красная картонная коробка, стилизованная под почту Деда Мороза, и с неожиданным названием «Огонек». Вес подарка – 500 граммов, цена – 98 рублей.

А вот и первый минус: на упаковке указан только срок годности 6 месяцев. А вот когда сладости были изготовлены, такой информации найти не удалось. Остается только уповать на добросовестность поставщиков.

Дешевый подарок оказался сплошным разочарованием Фото: Яна БАЗЕКИНА

В составе подарка: пакетик яблочного сока, упаковка галетного печенья и 11 конфет. Сок на поверку оказался сокосодержащим напитком, где натурального сока в составе всего 10 процентов, а остальное – вода, сахар и ароматизаторы. В составе сахарного печенья – пшеничная мука 2 (!) сорта и пальмовое масло. Выбор конфет невелик: по одному карамельному батончику и сливочной нуге, по две шоколадных конфеты (эх, легендарный «Буревестник», видел бы ты свою жалкую копию «Крылатая песня»!) двух сортов, одинокая желейная конфета и две дешевых карамельки. Сразу жирный минус: вместо натурального шоколада конфеты покрыты «кондитерской массой», состоящей из сахара, заменителя какао-масла и пальмового масла. Красители и ароматизаторы вроде натуральные, но многообразие консервантов, разрыхлителей, антиокислителей и других малосъедобных компонентов изрядно портит впечатление. Отдельный минус за наличие в составе конфет арахиса, глютена, подсластителей и диоксида серы. А уж фраза «при чрезмерном употреблении может вызывать слабительное действие» и вовсе сигнал отложить «Огонек» в сторону.

Плюсы: красивая упаковка, недорогая цена.

Минусы: скудный ассортимент, кондитерская масса вместо шоколада, много консервантов, наличие продуктов-аллергенов в составе.

ПОДАРОК №2. СИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ FCF И ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ В СОСТАВЕ

Второй новогодний подарок мы купили в популярной сети «магазинов у дома». Вес подарка – 500 граммов, цена – 299 рублей (по скидке) и 396 – без. Сам подарок упакован в красочный картонный рюкзачок в виде тигренка с удобными веревочными лямками, над названием производитель не заморачивался – «Конти» (по названию самой кондитерской фабрики). Дата изготовления: 15 сентября 2021 года, и при правильных условиях подарок может храниться аж до мая следующего года.

Кажется, настоящего шоколада в магазинах уже не встретить Фото: Яна БАЗЕКИНА

Состав подарка по сравнению с предыдущим – не в пример богаче. 1 упаковка бисквитного печенья и 38 конфет – по две вафельные, шоколадные с апельсиновым и персиковым желе, с начинкой из сгущенного молока и сливочной патокой, семь желейных конфет и 13 карамелек.

А что с составом? Не зря производитель указывает, что печенье с шоколадным вкусом, потому что самого шоколада там нет и в помине. Зато есть жировая глазурь из сахара, заменителя масла какао и растительных масел (тут и подсолнечное масло, и пальмовое, и соевое, и даже масло ши. Состав больше напоминает крем для рук, а не детскую сладость). Возможное наличие следов орехов, арахиса и кунжута тоже явный минус, ведь это серьезные аллергены. Из знакомых продуктов – только пшеничная мука «общего назначения», остальное – длинный список консервантов с трудновыговариваемыми названиями.

К желейным конфетам претензий нет – красители и ароматизаторы в них натуральные – паприка, куркумин, каротин. Хотя, подождите: а что это за таинственный «синий блестящий FCF»? И для чего в конфеты добавили пищевой этиловый спирт?

Ах, да. Почти половина конфет – леденцовая карамель. Пусть Роспотребнадзор ее категорично и не запрещает, но и настоятельно не рекомендует. Во-первых, это чистый сахар, который вреден детям в принципе. Во-вторых, такими мелкими конфетами очень легко подавиться маленьким детям.

Плюсы: разнообразный состав, удобная упаковка, хороший срок годности.

Минусы: консерванты, странные красители и даже этиловый спирт в составе.

ПОДАРОК №3

Третий новогодний подарок из категории «дорого-богато» мы купили в популярном гипермаркете. Вес подарка с поэтическим названием «Зимняя мелодия» - 400 граммов, цена – 396 рублей.

Большинство конфет знакомы с детства, вот только состав уже не тот Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сразу хочется отметить красивую упаковку: красочный сундучок с изображением сказочных персонажей и переливающими снежинками. Девочки точно оценят! Срок годности в норме: подарок изготовлен 30 октября и годен до 13 мая 2022 года. В составе – только кондитерские мастодонты - «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт» и их легендарные конфеты, знакомые каждому с детства: «Красная шапочка», «Мишка косолапый», «Белочка», «Каракум», «Коровка» и карамель «Рачки», а также шоколад с карамельной начинкой «Аленка» и пачка галетного печенья.

Сладости упакованы в полиэтиленовый пакет, так что температурные перепады и влага им не страшны. На первый взгляд, все требования Роспотребнадзора учтены. Конфет всего 18, зато все «классом повыше»: шоколадные вафельные, шоколадные батончики с нугой и помадкой. Дешевой и неполезной карамели – по минимуму.

Начинаем изучать этикетку с составом, и сразу первое разочарование. Вместо шоколада снова кондитерская глазурь. Ну неужели в России такая напряженка с маслом какао, что во все конфеты пихают его заменители? Также производитель честно предупреждает, что в конфетах возможно наличие следов арахиса и сои, а вместо молочных жиров – растительные. А вот консервантов, странных красителей и ароматизаторов здесь гораздо меньше, чем в предыдущих вариантах. А все что есть – разрешены Роспотребнадзором для детского питания.

Плюсы: конфеты отдельно упакованы в полиэтиленовый пакет, консерванты и красители есть, но их не так много.

Минусы: вместо шоколада – кондитерская глазурь. Наличие следов арахиса и сои.

Итак, подведем итоги. К сожалению, из трех выбранных нами детских подарка лишь один полностью соответствует требованиям Роспотребнадора. Состав конфет в остальных кондитерских наборов оставляет желать лучшего, и давать такие конфеты детям нежелательно. Так как же порадовать ребенка и не навредить ему? Тщательно изучайте упаковку и состав, и, если есть сомнения – лучше отложите подарок в сторону.

Так есть прекрасный вариант собрать сладкий подарок самостоятельно. Кроме покупных конфет, туда можно положить свежие фрукты (те же яблоки и мандарины), а также сладости и выпечку собственного приготовления. А еще такой подарок обойдется дешевле готового, а сэкономить перед Новым годом – вдвойне приятно.