Главное - захотеть: истории предпринимателей из Башкирии, добившихся успеха

Александр Куклин

НЕ БЬЕШЬСЯ - НЕ ДОБЬЕШЬСЯ

Александр Куклин, 36 лет, основатель Тренингового центра Александра Куклина.

Сегодня уже можно сказать, что Центр Александра Куклина достаточно известен в предпринимательской и производственной среде Башкирии. За время его существования обучено более 3000 человек. А среди клиентов фигурировали компании Уфанет, Башнефть, Вивакомп, Буккипинг, Л'Этуаль и многие другие.

- Как все начиналось?

- На тот момент я работал в профкоме УГАТУ и передо мной поставили задачу обучения студентов, их адаптации к институтской жизни. Я ежедневно читал им курсы по командообразованию, креативности, коммуникации, организации. А после этого была работа в Башнефти, где я преподавал промышленную безопасность.

- Насколько помню, лекции по ТБ всегда были скучной обязаловкой...

- Все зависит от подхода. Мы тогда умудрились их превратить в захватывающую викторину. И, надо сказать, ее участники уже сами искали информацию и соответствующую литературу, чтобы не подвести свою команду. Так что точно могу сказать, скучно никому не было. После этого я работал в Уфанете, вел курсы бережливого производства и коммуникаций на других предприятиях. И в конце концов в 2018 году возникла идея создания собственного тренингового центра. В нем основными направлениями я выбрал все, что связано с коммуникациями и бережливым производством.

- Как вы подбираете клиентов и что вы им можете предложить?

- На данном этапе развития клиенты к нам приходят сами. Более того, нам приходится даже производить некоторый отбор, потому что некоторые направления нам уже не так интересны. Если коммуникации, продажи, переговоры — это наше, то вот уже создание личного бренда — это направление мы не ведем. Что мы предлагаем нашим клиентам? Вот из последних примеров: для одного из клиентов мы стали вести обучение, как продавать два товара вместо одного. Или мы делаем скрипт продаж для начинающих продавцов. Правда, если человек не знает своего товара, то пользы от курса будет в разы меньше. В таких случаях просто говорим: мы обучение провели, но ваши люди не знают своего товара, обратите на это внимание. Раньше для меня это было некоторой моральной проблемой — я обучил людей, а они не используют полученные знания в своей работе. Но теперь я понял, что это не моя проблема. Моя задача качественно дать определенные знания и навыки. Ну а в остальном мы все люди взрослые и вольны сами выбирать модель поведения.

- А в процессе обучения вы прописываете для клиента скрипты поведения или обучаете их самих создавать их?

- Одновременно. Мы создаем скрипты вместе с ними и показываем, как это делать. А вообще простейший скрипт: вам надо представиться, сказать какую-нибудь «сочную» фразу, которая заинтересует клиента, а в конце задать вопрос, интересно это ему или нет. А уже на этот скрипт можно навинчивать все, что угодно.

- Какие направления работы вы выбрали для тренингового центра? И почему?

- Когда я решился на его открытие, то просто спросил себя, что именно я хотел бы в нем преподавать и что я умею. И понял, что это — ораторское искусство, креативность и бережливое производство. В то время в Яндексе ораторское искусство искало 500 человек, креативность — человек тридцать, а бережливое производство — 150 запросов. Поэтому я тут же выбрал первое и бережливое производство, которое сегодня в том же Яндексе запрашивают уже 1500 человек.

- А можно поподробнее о последнем? С чем его «едят»?

- Приведу офисный пример. Обычно всем нужна разнообразная канцелярия, а в компании работает 3000 человек. Если все закажут ручки, блокноты, то это влетит в копеечку. Мы каждому раздали по ручке, карандашу, ластику, но сделали отдельную коробку для стикеров, для скрепок и прочих расходников и специально отметили уровень, когда следует заказывать следующую партию. И это принесло ощутимую экономию. Или пример с выдачей спецодежды: как правило, этот процесс может занять до пары месяцев. Мы смогли этот срок сократить до одного дня, просто изменив процедуру и сократив лишние звенья.

- Как простраивается коммуникация внутри вашего коллектива и какие качества вы более всего цените в своем персонале?

- Я теперь не рассчитываю на то, что будущий работник когда-нибудь вырастет. Теперь я беру тех, кто уже действительно является профессионалом.

- В чем вы предполагаете вектор развития своего Центра?

- Сейчас я стараюсь переводить свои курсы из офф-лайна в он-лайн. И новые направления предпочитаю сразу же выстраивать по-новому, чтобы потом не тратить время на адаптирование их под новые реалии.

- Можете назвать свой основной принцип деятельности? - Не бьешься — не добьешься. Даже лежать надо по направлению к цели.

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

Галина Сазонова. 48 лет. Психолог. Создатель Центра развития личности. Владелец бренда «Филин и Галка».

Галина Сазонова

В мае этого года жизнь полковника прокуратуры Галины Сазоновой разделилась на до и после. До были десятилетия государственной службы, а вот впереди была отставка, и лежало необъятное пространство нового и возможного.

- Но, надо сказать, я исподволь готовилась к этому событию, - рассказывает Галина Васильевна. - Получала дополнительное образование психолога и организатора процессов. И к моменту отставки довольно ясно представляла себе, чем буду заниматься дальше. И вот менее чем за год я успела побывать организатором и спикером форума женского предпринимательства, а на днях с ОПОРА России открываем уже второй форум, где буду выступать спикером. Провела несколько психологических тренингов. Кроме того, работаю частно практикующим психологом, а параллельно начинаю развивать туристическое направление: как раз завершаю учебу на сопровождающего в экотурах по заповедным местам.

- А поподробнее можно про экотуры?

- Мы будем делать туры для людей, которые хотят не просто жарить шашлыки на природе, а стремятся приезжать в красивые заповедные места для изучения природы и гармоничного взаимодействия с окружающей средой. Ну, а заодно в программе тура предусматриваются и психологические тренинги. Развиваемый мною бренд «Филин и Галка» - это форма для воплощения моих идей о трансформационных путешествиях.

- Когда вы предполагаете дать старт этому направлению?

- Надеюсь, что уже следующей весной в мае. Скорее всего, это будет любимый мною Алтай. Сейчас я совместно со специалистами по экотуризму разрабатываю свой авторский маршрут.

- Насколько я знаю, этими двумя направлениями ваша энергичная натура не ограничилась?

- Да, у меня ещё есть творческая мастерская «Подсолнух», в которой я восстанавливаю и даю вторую жизнь деревянным вещам и создаю «деревянные книги со смыслом», которые являются хранилищем впечатлений и воспоминаний о своих предках и уникальной формой реализации своей мечты. Все началось с того, что я решила написать книгу о своих предках, и мне было важно сделать ее своими руками. Специально изучила фотошоп, написала и сверстала текст книги, которую распечатывала на крафтовой бумаге для придания налёта древности, а обложку сделала из доски забора в доме моих дедов. Теперь я делаю такие книги на заказ. Они дают возможность прикоснуться к настоящему, не одноразовому, а к тому, что имеет определенную историю и личную ценность для человека. В этом году поделилась своими навыками реставрации дерева с волонтёрами культуры в рамках Международного волонтерского лагеря.

- Вы помните свои первые деньги, полученные уже в качестве предпринимателя? Они дали вам уверенность, что у вас все получится?

- А у меня и не было никаких в этом сомнений. Я знала, что все обязательно сложится. Первые деньги пошли с индивидуальных консультаций, затем подключились групповые форматы, в которые меня приглашали в качестве бизнес-тренера.

- У вас существует бизнес-план вашего стратегического развития? Вы видите, чем будете заниматься через год, десять лет?

- Мой горизонт планирования сформирован еще десять лет назад. По крайней мере, до собственного столетнего юбилея. А если говорить о ближайшей перспективе, то это будет выстраивание и расширение психологического направления. К примеру, очень перспективной мне видится медиация, это примирительная процедура, при которой могут пригодиться и мой опыт юриста. И, конечно, будет развиваться туристическая история.

- Существуют ли у вас любимые поговорки, девизы?

- Нет. Я вообще считаю, что наличие девизов и любимых поговорок несколько ограничивает возможности, создавая некие готовые модели поведения и деятельности.

- С какой проблематикой чаще всего обращаются ваши клиенты на психологических консультациях?

- Поиск своей уникальности, своего места, раскрытие своего потенциала, получение ресурса, «волшебный пинок»... Я поэтому и позиционирую себя как творческий и экстремальный мотиватор. Порой встряска нужна человеку, но делается это все очень мягко и комфортно. Моя задача — создать для человека пространство, находясь в котором, он может заглянуть внутрь себя, поговорить сам с собой, услышать истинные желания своей души.

- Сегодня на фоне ковидной истории, много людей оказались вне привычного уклада, рабочего распорядка, да и просто многие лишились работы. С чего им стоит начать, по вашему мнению?

- Прежде всего, разобраться с самим собой, понять в чем твоя уникальность. Обычно люди об этом редко задумываются и редко делают ревизию своих навыков, способностей и знаний. Просто надо дать себе возможность побыть в тишине и понаблюдать за собой, определить, что нравится, что не нравится. И уже из этого придет понимание первого шага. Дополнительно можно подключить помощь специалиста, психолога, который поможет тебе увидеть поле возможностей и свой уникальный потенциал. Либо, и это уже третий путь, можно найти какое-либо сообщество людей, близких вам по духу, пообщаться с ними, а потом уже как от зеркал получить ответ на вопрос: «Кто я и зачем?».

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Дмитрий Харитонов. 31 год. Предприниматель. Хозяин кожевенной мастерской «White River».

Дмитрий Харитонов

Сама судьба предполагала, что в жизни Дмитрия все будет понятно и размерено. Родился в Деме, семья работала на железной дороге, да и сам, получив железнодорожное образование, поступил на должность сменного мастера в депо. Казалось, чего еще можно желать? Однако, кто сказал, что человек не может изменить судьбу?

- Еще с юности я понял, что работать в жесткой структуре под чьим-то руководством — это не мое. И в конце концов, решил сделать этот шаг, посмотреть, смогу ли я сам зарабатывать деньги. С тех пор прошел год, - рассказывает Дмитрий.

- Ваш бизнес вырос из уже существовавшего хобби?

- Можно и так сказать, я занимался исторической реконструкцией и спортивной рыбалкой. А там часто приходилось все делать руками. Как-то встретил кузнеца, с которым договорились о сотрудничестве — он ковал ножи, а я должен был сшить для них ножны. И это был первый настоящий опыт работы с кожей. Правда, это сотрудничество оказалось не долгим. Партнер слишком вольно обращался с финансами и мы на полгода влетели в яму...

И вот тогда Дмитрий решил, что следующий шаг он будет делать уже самостоятельно. Поначалу удавалось совмещать свое увлечение с работой, но впоследствии возникла мысль, а почему бы не переписать предначертанное судьбой? Посоветовался с женой и шагнул в мир конкуренции и потенциальных возможностей.

- Сначала я разместил мастерскую прямо в доме. Подстроил свет, создал шоу-рум, вышел в соцсети, появились первые клиенты. И вот так с нуля, вернее даже с минуса, потому что на нас с женою уже висела ипотека, мне удалось буквально за год выйти на некоторую плюсовую рентабельность, - делится опытом предприниматель.

И конечно, этот путь был усеян не только вкусными плюшками и розами. Приходилось набивать и шишки. Однажды Дмитрию повезло взять крупный корпоративный заказ, в результате мастерская перешла в режим работы 24/7, и все равно еле успели в срок.

- Уже в первый сезон у меня пришел большой заказ. Приходилось спать по три-четыре часа, а ведь еще надо сделать красиво, чтобы швы были ровные, изделие было качественным, - вспоминает собеседник. - Мы справились, но теперь я несколько раз подумаю, прежде чем взяться за крупный корпоративный заказ. Сначала надо все хорошо просчитать.

Так же методом проб и ошибок подбирались поставщики кожи и фурнитуры. Сегодня «White River» работает с Беларусью, Кировом, Волгоградом. Как уверяет наш собеседник, важную роль в выборе материала играют тактильные представления. Именно поэтому при заказе кожи всегда надо запрашивать образцы. Вот держишь в руках лоскут кожи и понимаешь: этот хорошо пойдет на кошелек, этот — на каркасную сумку.

Сейчас «White River» переехал в Затон, где вступил в коллаборацию с брендом «Zimov», выпускающим эксклюзивную обувь. Это тоже дало некоторый толчок для дальнейшего развития:

- Мы встретились как раз в тот момент, когда я несколько просел в бизнесе, и даже стали появляться мысли, а не выйти ли мне на официальную работу, - признается Дмитрий. - А вот поговорил с Ильей, и он предложил нам работать вместе. Клиент заказывает у него обувь, а заодно и кожанные аксессуары у меня.

- А как происходит поиск клиентов?

- Прежде всего помогают социальные сети — ВКонтакте, Instagram. И конечно, сарафанное радио. Недавно я прикинул, в настоящее время с моими вещами ходит уже более 500 клиентов.

- На какой временной отрезок распространяется ваши горизонты планирования?

- Я вижу себя через 8-9 лет. К этому времени, надеюсь, я создам небольшой завод по производству изделий из кожи, войлока. Как раз после нового года собираюсь расширяться: возьму первого ученика, чтобы он смог освободить меня от изготовления простых изделий. То есть, сейчас я отлаживаю работу мастерской, чтобы она работала в автономном режиме. Я, как руководитель, буду разрабатывать новые модели в различных ценовых сегментах, отрабатывать новые ниши, и когда все заработает, надеюсь с помощью грантов поднять небольшой завод, который впоследствии я мог бы передать своим детям.

- Что вы могли бы посоветовать тем, кто сегодня стоит перед выбором — плыть по течению или открыть свой бизнес?

- Считаю, что лучше попробовать сделать этот шаг, нежели потом в 60 лет сидеть на диване и жалеть, что не воспользовался возможностью, не попробовал своих сил. Но перед этим шагом надо научиться продавать свой товар, обкатать его на рынке. И в добрый путь! Я всегда считал, что все нити судьбы находятся в руках самого человека.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА И ПОТОМ

Илья Григорьев. 33 года. Предприниматель. Директор компании Zimov. Производство обуви ручной работы из войлока и кожи.

Илья Григорьев

В обуви Zimov щеголяют охотники и сотрудники ГИБДД, нефтяники и газовики. Также среди клиентов компании числятся певец Филипп Киркоров и глава региона Радий Хабиров. В чем секрет успеха? Узнаем из первых рук.

А все начиналось как семейный бизнес, который в 2012 году перерос в небольшую семейную обувную компанию, в которой сегодня работает уже восемь человек.

- Основным направлением мы выбрали производство спецобуви для низких температур. Поэтому начинали с войлочных берцев, - вспоминает Илья. - Шили для охотников, сотрудников ДПС. Потом освоили изготовление бурок, кожанной обуви. Всему учились с нуля, с самих основ. Да и по сей день продолжаем учиться. И сегодня можно сказать, что у нас уже существует почти полная линейка обувного ассортимента. Правда, есть пока проблемы с изготовлением кед.

- В чем вы видите самые главные сложности начального периода?

- И не только на начальном периоде, эта сложность обычно сопровождает весь бизнес — финансы. Их всегда не хватает, и этот дефицит тоже является своеобразным двигателем. Но кроме него существует еще и проблема профессионального обучения. На сегодняшний день осталось очень мало специалистов, действительно владеющих этой профессией. Причем не только в Уфе, но и в целом по России. Поэтому приходится учиться с миру по нитке — здесь что-то увидел, там что-то подсмотрел, что-то сам нащупал методом проб и ошибок. Так и нарабатывается опыт.

Вот уже два года, как компания стала уверенно работать в плюс, однако на этом пути были периоды, когда казалось, что проще все бросить и больше никогда не возвращаться в бизнес. Тем более, специализация ассортимента предполагает сезонные пики и спады. И летом начинается мертвый сезон. Тогда цех начинает работать на склад, работает над расширением ассортимента.

- Тогда мы с отцом и всей семьей садимся за стол и начинаем фантазировать, прикидывать, что могло бы пополнить линейку наших товаров, - говорит Илья. - Заодно появляется время подумать о будущем развитии компании, о том как сделать наш бренд более узнаваемым. Прошлым летом, к примеру, с распространением коронавируса мы обратили внимание на дефицит масок, и стали шить маски. Так что мы стараемся быть гибкими.

- В чем плюсы и минусы именно семейного бизнеса?

- Плюсы очевидны — более легко выстраивается взаимопонимание и доверие, ктому же разность поколений позволяет нам взглянуть на наше дело с разных углов зрения, а минусы... Мы их минимизировали тем, что очень жестко разграничиваем пространство работы и пространство дома. Дома никаких разговоров про работу мы не ведем. Сейчас у нас открылась новая ветка обувного сервиса, там у меня брат заведует. Так что есть еще куда развиваться, - улыбается Григорьев.

Свои продажи компания Zimov выстраивает через соцсети и собственный сайт интернет-магазина. Но кроме этого одним из значительных драйверов для развития бренда становятся выставки-ярмарки, проходящие не только в Уфе, но и в столицах. Компания была постоянным участником ГУМ-Ярмарки, проходящей в Москве. Как уверяет, директор компании, три летних месяца, проведенные на такой ярмарке, дают очень значительный прирост совершенно новых клиентов из разных регионов страны. Также неплохой рекламно-торговой площадкой является выставка «Ладья» в московском Экспоцентре, где со всей страны собираются мастера народно-художественных промыслов. К нам там уже привыкли и ждут, что мы привезем на этот раз.

- Какое качество более всего вы цените в своих работниках? Профессионализм, исполнительность, способность к пониманию?

- Скорее всего, третье качество. Если человек понимает, что от него хотят, то и профессионализм наработается и исполнительность будет осознанной.

- Илья, у вас есть какой-нибудь девиз, которым вы руководствуетесь в бизнесе?

- Мне очень нравится фраза о том, что самыми загруженными днями у нас всегда являются Завтра и Потом. Вот и стараюсь не перегружать их. Иначе на послезавтра времени вообще не останется.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ. ПРОДАЕТСЯ ВСЁ!

Ринат Закиров. 31 год. Предприниматель. Владелец нескольких рабочих площадок на маркетплейсах.

Ринат Закиров

Это как раз тот случай, когда коронавирусный кризис стал своеобразным триггером для создания нового бизнеса. Вплоть до лета прошлого года Ринат Закиров работал в традиционном офф-лайне, продавая продукты фермерских хозяйств. Однако наступивший пандемийный кризис и тотальный натиск сетевых магазинов натолкнул его на мысль выйти на рынок он-лайновой торговли, открыв несколько пунктов выдачи товаров с «KazanExpress».

- Я пришел к тому, что офф-лайн отмирает и надо что-то делать, - вспоминает он. - И обратил внимание на маркетплейсы, которые очень активно стали забирать трафик у привычных Инстаграм-магазинов и сайтов. Особенно тогда вырвались вперед «Wildberries» и «Ozon». Но когда я решил открыть в Уфе пункты выдачи, условия, предложенные этими площадками, меня не удовлетворили. Вот тогда мой выбор пал на более молодой маркетплейс - «KazanExpress». На то время у них в Уфе было только четыре пункта выдачи, поэтому когда я связался с руководством, то они поставили условие открыть минимум три пункта выдачи.

- Какова цена вопроса?

- На открытие одного пункта тогда уходило 400-450 тысяч рублей. Сам я не смог поднять такую сумму, поэтому предложил поучаствовать партнеру. Первым стала локация на Пархоменко, 108. В результате три пункта открыли за два месяца, а потом решились открыть еще один.

- За какой срок могут отбиться эти вложения?

- Где-то года полтора. Причем надо учитывать, что сейчас произошел ребрендинг и сегодня на открытие пункта потребуется уже около 600 тысяч рублей. Так что мы вовремя вошли на рынок.

Однако пассивная стратегия, заключающаяся только в выдаче заказанного товара показалась Ринату недостаточной, его угнетало осознание того, что средства заморожены значительные, а выхлоп малый. К тому же существует определенный потолок вознаграждения.

- Я изучил, как происходит торговля на маркетплейсе, заказал небольшую партию детских товаров в Китае, а на Демском рынке прикупил носки. Разместил эти партии на «KazanExpress» и на удивление все ушло достаточно быстро, - расказывает Ринат Закиров. - Возможно, если бы я стал заказывать из Китая привычную для всех электронику, то было бы труднее, но я выбрал менее тесную нишу. И за год раскрутил свои магазины так, что товар не успевает даже поступать, его раскупают быстрее, приходится увеличивать поставки.

- Удачный кейс провинциальной площадки, какой все-таки является «KazanExpress», не наводит на мысль, что могут появиться БирскЭкспресс, УчалыЭкспресс?

- Все же нет. В случае с «KazanExpress» удачно сошлись звезды. Во-первых, Казань находится на пересечении транспортных магистралей, во-вторых, она может дотянуться почти до любого российского европейского города в тесение суток. И в этом их козырь: потребитель, заказавший товар, должен получить его не позднее, чем на следующий день. И в-третьих, в них очень сильно вложился иностранный инвестор.

- Сколько по вашим оценкам сегодня стоит войти на маркетплейс?

- Если говорить о пробниках, то тысяч 50 хватит, но если говорить о серьезной торговле, то потребуется не менее 500 тысяч. Увы, таких историй сногосшибательного успеха, о которых рассказывается на YouTube, когда с 10 000 рублей вошел на рынок, а через год уже стал миллионером, здесь не встречается.

- А что в дальнейших планах?

- Стараюсь повышать свою квалификацию. Вот купил недавно обучающий курс по он-лайн продажам. Кроме того, ситуация подсказывает, что двоих работников мне уже мало, требуется найти еще двоих. К тому же в сентябре открыл Центр подготовки товаров (fulfillment), куда продавцы привозят свой товар, а мы его упаковываем, штрихкодируем, создаем карточки товаров, отгружаем по их требованию на маркетплейсы, потому что у каждой площадки разные требования по упаковке. Кроме того, мы еще и обучаем желающих работе на маркетплейсах. Уже выпустили более 25 продавцов. Вот эти направления мне кажутся достаточно перспективными. Это наш план Б.

- Какой ресурс вы считаете наиболее ценным?

- Прежде всего, время! Отстать легко, догонять потом сложно.

- А любимый девиз?

- Продается всё! Просто надо работать.

НЕ МОГУ СИДЕТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ!

Эдуард Зинатуллин. 36 лет. Владелец компании «Иваника».

Эдуард Зинатуллин

- Бренд у нас появился лишь год назад и мы его пока еще не используем в полной мере. Наш формат торговли предполагает, что большая часть наших клиентов — мелкие розничные магазины, разбросанные по всей республике, которым мы поставляем изделия домашнего текстиля, - начинает беседу Эдуард.

- По большей мере работаете с ивановскими производителям?

- Несомненно. В самом начале было время я даже в Иванове жил по 4 дня в неделю. Необходимо было наладить связи, отстроить логистику. Еще в начале нулевых годов мои родители начинали возить текстильные изделия в Уфу. А в 2012-м я начал заниматься этим самостоятельно, сразу ориентируясь на оптовую торговлю.

- Кто вы по образованию?

- Как ни странно, программист. Закончил УКСИВТ, затем на втором курсе я понял, что не могу сидеть на одном месте. Мне необходима постоянная смена декораций. Тем не менее , я доучился, получил диплом и предложение поступать в УГАТУ, но я решил уйти из программирования на экономический факультет УГИС. Затем я несколько лет проработал торговым представителем одной международной табачной кампании, где получил неплохой опыт коммерческих переговоров. А потом я занялся классической оффлайновой оптовой торговлей.

- Сколько стоит вход на оптовый рынок?

- Полагаю, от 10 млн рублей. Если меньше будет не хватать оборотных средств. Опт требует постоянного движения товаров. Предположим, приехала фура, ее разгрузили, тут же товар забрали, Приезжают другие клиенты, а у тебя склад пустой. Такого допускать нельзя. Потому что они один раз найдут товар у конкурентов, второй, а после этого ты просто теряешь клиента. Так что логистика, логистика и логистика. Сейчас перед новым годом к нам фуры с ивановским текстилем и трикотажем приезжают каждую неделю. Горячая пора.

- На вас ковидная история как-нибудь сказалась?

- Почти нет. Наши склады являются отдельно стоящими помещениями, а грузовой транспорт гораздо легче проходит все эти карантинные кордоны. С логистикой проблем не было, другое дело наши клиенты были закрыты. В это время мы возили марлю, ткани, почему-то был довольно ажиотажный спрос. Все бросились шить антиковидные костюмы, маски.

- Можете в нескольких словах сформулировать проблему текстильного рынка?

- Уходит поколение профессиональных швей, а новых пока нет. И это несмотря на то, что даже в Иванове квалифицированная швея получает около 50 тысяч рублей в месяц. К тому же большинство наших клиентов — женщины 40+. Более молодые в офф-лайновую торговлю не идут. И на наших клиентов все эти современные технологии продаж не действуют. Сейчас же как принято, ты в качестве представителя должен приехать в белой рубашке с галстуком... А это не действует, на тебя сразу же начинают смотреть, как на ботаника или какого-то сектанта. Поэтому с нашими клиентами мы стараемся говорить на обычном, понятном всем языке.

- Сколько работников трудится в вашей фирме? И какому приоритету вы придерживаетесь при подборе персонала?

- Сегодня в ней насчитывается 20 работников. А в приоритетах прежде всего честность. Мы сталкивались с ее отсутствием на этапе перехода с оптового направления в розничную торговлю. Научить продажам можно, сложнее научить работать в команде. Вообще, когда я нанимаю на работу, я не смотрю на наличие опыта. Опыт дело наживное. Прежде всего я смотрю, приятен этот человек мне или нет. Если он приятен мне, значит и покупателям он тоже будет приятен, а это увеличит продажи гораздо надежнее, нежели ворох прочитанных книг по теории продаж. Кстати, знаете в чем наше конкурентное преимущество перед торговыми сетями? Там все красиво выложено, много товаров, но покупатель в зале остается один на один с ворохом ценников и не всегда знакомых товаров. Наши продавцы всегда готовы прийти на помощь клиенту. Поэтому мы их учим специфики товара, особенностям тканей, а вот технологии продаж — это уже они пользуются врожденными способностями.

- Самое ценное свойство предпринимателя?

- Способность к стратегической гибкости.

- Есть свой девиз, которым вы руководствуетесь?

- Менять жизнь надо уже сегодня. Чтобы достичь финиша, необходимо стартовать прямо сейчас.

Статья разработана при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».