Елочные базары 2021 в Уфе: где купить живую елку, цены, список адресов

В мэрии рассказали, где можно купить елку на Новый год 2022 в Уфе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С приближением нового 2022 года мэрия опубликовала официальный список елочных базаров 2021 в Уфе.

В столице Башкирии будет функционировать несколько десятков базаров, где к Новому году можно купить елку. Как правило, располагаются они рядом с «проходными» местами и у торговых центров.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В УФЕ 2021

Из года в год время дата начала работы мест по продаже елок остается примерно одинаковым. В 2021 году елочные базары в Уфе откроются 15 декабря. Проработают они до позднего вечера 31 декабря.

ЦЕНА НА ЖИВУЮ ЕЛКУ В УФЕ 2021

Цены на новогодние деревья пока остаются неизвестными, но исходя из опыта прошлых лет, можно предположить, что самыми доступными будут сосны и елки, а дороже всего обойдутся пихты. В среднем за лесную красавицу придется отдать не меньше 1-1,5 тысяч рублей. Таким образом, цены на елки в Уфе в 2021 году останутся на уровне прошлого года.

Можно неплохо сэкономить, если покупать елку за пару часов перед Новым годом. Тогда продавцы готовы отдать деревце за бесценок, а иногда и вовсе могут подарить.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В УФЕ

В мэрии опубликовали адреса мест, где в Уфе можно купить елку на Новый год 2022. Сразу отметим, что это список официальный – предприниматели подавали заявки и заключали специальные договора с администрацией города. Благодаря этому, у них не будет проблем с законом во время продажи елок.

Разумеется, что будут работать и не совсем честные продавцы, реализующие «серые» новогодние. Такие граждане рискуют нарваться на серьезные штрафы – от 4 до 150 тысяч рублей. Для наших читателей, которые не желают помогать жуликам, мы публикуем официальный список адресов елочных базаров в Уфе 2021 по районам города.

ДЕМСКИЙ РАЙОН

Ул. Правды, рядом с д. № 21 (около ТК «Алтын»)

Гипермаркет «Магнит», ул.Дагестанская,2

ООО «Южный», ул.Ухтомского,19

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ТРК «Акварин», ул. Ферина, 29

ТК «Юлдаш», ул. Боровая, 14, к.3

ГК «Радуга», Индустриальное шоссе, 44/1

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ул. Менделеева, рядом с д. № 9 около ООТ «Аптека»)

Ул. Ст. Кувыкина, рядом с д. № 16 (около ТК «Кувыкинский»)

ул. Рабкоров, 7, На территории ТК «Дружба»

ул. С. Перовской, 21, На территории ТК «Универсам на МВД»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Ахметова, рядом с д. № 326 (напротив ТСК «Заречный»)

Пересечение улиц Гафури – Пушкина

ул. Красина,21 ТСК, «Красинский»

ул. Ахметова, 326/1, ТСК «Заречный»

ул. Ахметова, 326, ТСК «Чайка»

ул. Рабочая,61, ТК «Дружба»

Территория ярмарки по ул. Ахметова, рядом с парком «Волна»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ул. Ак. Королева, рядом с д. № 14

Площадь перед Дворцом спорта

Ул. Ю. Гагарина рядом с д. № 36

Ул. Ю. Гагарина, рядом с д. № 42

ул. Менделеева, 205а, ЛСЦ «Башкирия»

ул. Гагарина, 42, ТСК «Гагаринский»

ул.Ак. Королева,14, ТЦ «Звёздный»

ул. Маршала Жукова, 37, Гипермаркет «ОКей»

Орджоникидзевский район

ул. Кольцевая, 65, ТГК «Меркурий»

ул. Российская, 23, ТСК «Урал»

ул. Коммунаров, 61, ТД «Тополя»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Бул. Ибрагимова, рядом с д. № 23

Ул. Ленина, рядом с д. №102

Ул. Менделеева, рядом с д. № 171

Ул. Менделеева между домами №№ 187 и 193

Пр. Октября, ООТ «Спортивная»

бул. Х.Давлетшиной, 11а, ТСК «Торговый дом «Купец»

ул. Цюрупы, 97, ТК «Центральный»

ул. Зорге, 12/2, ТЦ «Галле»

пр. Октября, 34, ТРК «Семья»

ул. Губайдуллина, 6, ТЦ «Аркада»

ул. Менделеева, 177, ТСК «Чайка»

пр. Октября, 31, Универмаг «Уфа»

ул. Пархоменко, 156, Многофункциональный комплекс «Яй»

ул. Менделеева, 158, Выставочный комплекс ВДНХ

ул. Айская, 62/1, ТК «Дружба»

ул. Якутова, 7, ТК «Армада»