Где купить живую елку для Нового года в Уфе: цены и адреса точек продаж

В Уфе начали работу десятки елочных базаров Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимская мэрия опубликовала адреса базаров, где можно купить живую елку для Нового года.

На территории столицы до 31 декабря будут организованы 43 площадки по продаже хвойных деревьев. Помимо них, дополнительные точки начнут работать возле 28 торговых центров и по выходным – на площадках сельскохозяйственных ярмарок. Замначальника управления потребительского рынка Эльвира Матвеева на оперативном совещании в мэрии столицы назвала примерные цены на новогодние деревья: сосна – 500-1500 рублей, ель – 600-1500 рублей, пихта – 1000-2500 рублей, хвойные ветки – 100 рублей.

Публикуем адреса, где все это можно купить с сегодняшнего дня.

Демский район:

– ТСК «Южный» (Ухтомского, 19);

– «Байрам (Центральная, 50а);

– около ТК «Алтын» (Правды, 21)

– фермерская ярмарка на улице Правды, 24а;

– рядом с домом по улице Магистральной, 2а;

– на участке автодороги по улице Правды между Таллинской и Ухтомского (сельскохозяйственная ярмарка).

Калининский район:

– ТРЦ «АкварИн» (Ферина, 29);

– ТК «Юлдаш» (Боровая, 14, к1) и рядом с ним;

– ТВК «Радуга» (Индустриальное шоссе, 44/1);

– ТСК «Юрматы» (Янаби, 22, к1);

– универмаг «Первомайский» (Первомайская, 54);

– ТК «Центр» (Гвадрейская, 35/1)

– рядом с домом по улице Мушникова, 20;

– на площади перед «Камаз-центром»;

– рядом с ТСК «Сельхозярмарка» на улице Интернациональной;

– рядом с ТСК «Шакшинский»;

– рядом с домом по улице Вострецова, 12;

– рядом с домом по улице Свободы, 14;

– площадка на пересечении Интернациональной и Машиностроителей (сельскохозяйственная ярмарка).

Кировский район:

– ТК «Шатлык Люкс» (Кувыкина, 18)

– ТК «Южный Полюс» (Перовской, 52/2)

– ТК «Дружба» (Рабкоров, 7)

– рядом с домом по улице Менделеева, 9;

– рядом с домом по улице Мубарякова, 10/1

– между домами №5/5 и 7 по улице Рабкоров;

– около ТК «Кувыкинский» на Степана Кувыкина, 16;

– рядом с домом по улице Менделеева, 25;

– рядом с домами по улице Перовской, 52 и 52/2;

– на площадках напротив домов по улице Рабкоров, 3,5,7 и 20 (сельскохозяйственные ярмарки).

Ленинский район:

– ТСК «Заречный» (Ахметова, 326/1);

– ТСК «Пушкинский» (Пушкина, 35/1);

– ТСК «Красинский» (Красина, 21);

– на пересечении Пушкина и Гафури;

– рядом с домом № 326 по улице Ахметова;

– рядом с домом № 12 по улице Летчиков;

– рядом с домом № 61 по улице Рабкоров;

– на площадке возле ТК «Апрель» (Ахметова, 311).

Октябрьский район:

– ТСК «Звездный» (Королева, 14);

– ТСК «Гагаринский» (Гагарина, 42);

– ТК «Олимп» (Гагарина, 1/3);

– ТСК «Корсо» (Гагарина, 36);

– Фермерская ярмарка (Зорге, Дворец Спорта);

– рядом с домом № 14 по улице Королева;

– рядом с домом № 17 по улице Рыльского;

– площадь перед Дворцом спорта

– рядом с домом №44 по улице Зорге;

– рядом с домами № 36 и №42 улице Гагарина;

– пересечение улиц Российской и Кольской;

– рядом с домом №1 по улице Энтузиастов.

Орджоникидзевский район:

– ТСК «Урал» (Российская, 23);

– ТГК «Меркурий» (Кольцевая, 65);

– ТД «Тополя» (Коммунаров, 61);

– рядом с домом№178 по проспекту Октября;

– рядом с домом № 15 по улице Российской;

– на площади имени Орджоникидзе (Первомайская, 14).

Советский район:

– ТК «Центральный» (Цюрупы, 97);

– ТЦ «Аркада» (Губайдуллина, 6);

– ТД «Купец» (Хадии Давлетшиной, 11а);

– ТСК «Чайка» (Менделеева, 177);

– ТРК «Семья» (Октября, 34);

– рядом с домом №23 по бульвару Ибрагимова;

– рядом с домом №102 по улице Ленина;

– рядом с домом №171 и между домами № 187 и №193 по улице Менделеева;

– на остановках «Спортивная» и «Округ Галле» (проспект Октября);

– рядом с домом №66Б по улице Бакалинской;

– рядом с домом №4 по улице Братьев Кадомцевых;

– рядом с домом № 10 по улице Комсомольской;

– рядом с домом №8/1 по улице Зорге;

– рядом с домом №16 по бульвару Хадии Давлетшиной, 16.

– на площади перед Дворцом Молодежи (50 лет Октября,21).