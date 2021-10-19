Отдавали земли Казани и Челябинску: как за столетие изменилась территория Башкирии

Республика уточняет координаты границ со своим соседями. Фото: mapio.net

В осеннюю сессию 2021 года депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии планируют принять закон, который уточнит административные границы республики с соседней Челябинской областью. Аналогичный закон должны будут принять и депутаты Законодательного собрания нашего восточного соседа. А еще чуть позже точно такие же законы об описании и уточнении границ региональный парламент примет совместно с коллегами из Татарстана, Оренбургской области и других наших соседей.

К слову, в декабре прошлого года Курултай уже принял подобный закон и окончательно определил административную границу с другим соседом – Свердловской областью. Тогда в состав Башкирии полностью вошли две ранее разделенные напополам границами деревни - Усть-Табаска в Аскинском и Заимка в Дуванском районах республики. Ранее жители одной части этих населенных пунктов жили в Башкирии, а другой в соседней Свердловской области.

Для чего все это нужно и как вообще менялись границы Башкирии за последние сто лет, расскажем в материале «Комсомолки».

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Оказывается, уточнение границ между регионами – требование федерального закона. Каждый из субъектов федерации должен до 2022 года провести «координатное описание границ» со всеми своими соседями. Делается это для того, чтобы внести уточненные данные о границах в Единый государственный реестр недвижимости. А поскольку уточнить или изменить границы региона может только местный парламент, то эти решения и вносятся как законопроекты. При этом законы принимаются параллельно двумя законодательными органами соседних регионов.

Напомним, Башкирия граничит с Челябинской, Оренбургской, Свердловской областями, Пермским краем и республиками Татарстан и Удмуртия. Административные границы со Свердловской областью депутаты обоих региональных парламентов законодательно уточнили в декабре 2020 года, а с Пермским краем и вовсе в ноябре 2018 года. С остальными соседями это еще только предстоит сделать.

В конце декабря 2020 года депутаты Курултая Башкирии уточнили границы республики со Свердловской областью

КАК МЕНЯЛИСЬ ГРАНИЦЫ

С момента основания Башкирии и признания ее автономии советской властью, административные границы региона неоднократно перекраивались. С начала 1920-х и до конца 1930-х БАССР разрасталась, а затем территория немного сократилась. Вспоминаем, как это происходило и почему.

Молодая башкирская республика появилась в январе 1918 года, а ее территория была определена в границах так называемой «Малой Башкирии». В марте 1919 года она вошла в состав советской России и вскоре в официальных документах ее стали называть БАССР – Башкирская автономная советская социалистическая республика. Первой столицей республики стало село Темясово, что сейчас в Баймакском районе. Чуть позднее органы власти переехали в Стерлитамак и этот город некоторое время «исполнял обязанности» столицы.

Так выглядели границы «Малой Башкирии» в 1919 году

В самом начале своего существования БАССР располагалась в районах нынешнего башкирского Зауралья, а также частично на территории современных Челябинской, Оренбургской и Самарской областей и Пермского края. Территориальное деление автономии было совершенно иным, чем в поздние годы советской власти. Вся республика была поделена на кантоны – административные округа, аналоги нынешних районов. Да и вообще, сама по себе Башкирская автономия создавалась именно по национальному признаку и в ее состав вошли территории, где большинство населения говорило на башкирском языке.

Изначально северо-западные и северные районы, а также Уфа не входили в состав БАССР. Лишь в 1922 году «Малая Башкирия» стала «Большой», а Уфимская губерния прекратила свое существование. Тогда же один из кантонов, ранее входивших в состав БАССР – Яланский – стал частью соседней Челябинской области.

Согласно картам тех лет, территория республики была несколько больше, чем сейчас. Всего к концу Гражданской войны в составе БАССР было девять кантонов: Аргаяшский, Белебеевский, Бирский, Зилаирский, Месягутовский, Стерлитамакский, Тамьян-Катайский, Уфимский и Ток-Чуранский (в 1924 году вошел в состав Киргизской АССР, а затем присоединен к Оренбургской области). В 1923 году часть территории Месягутовского кантона вошла в состав нынешней Свердловской области.

В 1930 году деление на кантоны было упразднено, уступив место привычному нам районному. Тогда же Аргаяшский кантон БАССР стал сначала Аргаяшским районом республики, а в 1934 году вошел в состав Челябинской области. Так сформировались современные административные границы Башкирии, которые уже более не пересматривались.

Изначально в состав БАССР не вошел бывший уездный город Уфимской губернии – Мензелинск. Датой основания крепости считается 1585 год. Историки утверждают, что когда-то этот город вместе с крепостью строился по просьбе местных башкир и на их землях. Для защиты от набегов враждебных им ногайцев и калмыков. Однако в 1920 году город вошел не в состав БАССР, а стал частью только образованной ТАССР – нынешнего Татарстана.

Такой стала БАССР в 1925 году

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

На сегодняшний день у Башкирии не осталось никаких «спорных» территорий с соседями. До недавнего времени была абсурдная ситуация с двумя деревнями, наполовину «застрявшими» в Свердловской области, но и это уже все в прошлом.

Есть еще один интересный парадокс, связанный с административными границами. А вы знали, что международный аэропорт Магнитогорска на самом деле находится на территории Абзелиловского района Башкирии? Физически у нас в республике целых два международных аэропорта, а формально второй «прописан» в Челябинской области и всех такой расклад вполне устраивает.