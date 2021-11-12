Зарабатывают на арене и много платят хоккеистам: в КХЛ составили портрет «Салавата Юлаева» за прошлый сезон

Аналитики КХЛ составили сводный рейтинг команд лиги за прошлый сезон Фото: Рустем АХУНОВ

В КХЛ проанализировали деятельность уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» и поместили его на седьмое место в лиге по итогу прошлого сезона.

Прошлый сезон для «Салавата Юлаева» получился неоднозначным. Ковид и ставка Томи Ламсы на звено легионеров сделали свое дело. Команда вышла плей-офф, где фактически одной тройкой Маннинена вынесла «Трактор». Но затем началось «Зеленое Дерби», и «Салават Юлаев» неожиданно проиграл все четыре встречи. В итоге сезон для «Салавата» закончился уже в марте.

Из-за ковида в прошлом сезоне команде приходилось играть молодыми хоккеистами Фото: Рустем АХУНОВ

В середине ноября в руководстве КХЛ закончили анализ деятельности всех 23 клубов лиги в сезоне 2020/2021. Здесь оценивали команды по спортивным достижениям (итоговый результат всего сезона), стоимости спортивного результата (соотношение расходов на зарплаты хоккеистов и итогового результата), финансированию (независимость команд от государственных спонсоров), своевременной оплате труда хоккеистов, наполняемости стадионов, исполнению норм технического регламента (соблюдение антиковидных правил), ТВ-индексу (доля клуба от продажи прав на показ матчей), доходу от продаж на арене и работе со СМИ.

Серьезных спортивных достижений в прошлом сезоне «Салават Юлаев» так и не добился, поэтому по этому критерию оказался лишь на десятом месте. Среди соседей – «Автомобилист» и «Металлург».

Исходя из прошлого параметра не все ладно и со стоимостью спортивного результата. Уфимский клуб тратит серьезные деньги на игроков, но по итогам вылетает после победы над первым соперником. Результат – 16 место. Тут нас опережают даже клубы уровня «Витязя» или «Нефтехимика». При всем уважении к этим командам, они никогда не позиционировали себя лидерами КХЛ, как это делает «Салават Юлаев».

«Зеленое Дерби» - главное хоккейное соревнование Башкирии и Татарстана Фото: Рустем АХУНОВ

По уровню госфинансирования уфимский клуб находится на 14 месте в лиге (чем выше, тем меньше денег от страны). Да, по факту команда не получала средства напрямую от одной крупной промышленной компании. Но все прекрасно понимают, что данные операции проходили через специальный фонд. Несмотря на этом, в прошлом сезоне в руководстве команды допускали небольшие задержки зарплат хоккеистов – по этому рейтингу мы оказались на 13 месте.

«Салават Юлаев» не всегда играл при полной «Уфа-Арене» (насколько это позволяют антиковидные правила, конечно). Поэтому клуб занял седьмое место среди 23 участников лиги. Единственное утешение – казанский «Ак Барс» на три позиции ниже.

Уфимская команда оказалась в списке лидеров, соблюдающих технические нормы лиги. Тут мы оказались в одном ряду с «Амуром» и СКА. «Салават Юлаев» также неплохо зарабатывает на продаже прав на трансляции игр – седьмое место.

Единственный показатель, по которому «Салават Юлаев» оказался на первом месте – доходы от продаж на стадионе (билеты, напитки и питание). Из-за коронавирусных ограничений этот параметр рассчитывали из данных за сезоны 2018/2019 и 2019/2020.

Наконец, по количеству упоминаний в СМИ (позитивных и негативных) «Салават Юлаев» оказался на пятом месте

В итоге уфимскому клубу удалось набрать 54,5 баллов из 100 возможных. С этим результатом «Салават Юлаев» оказывается на седьмом месте в лиге. Выше в порядке возрастания расположились «Автомобилист», «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Авангард» и «Йокерит». В пятерку аутсайдеров попали «Динамо» из Риги и Минска, «Сочи», «Амур» и китайский «Куньлунь Ред Стар».