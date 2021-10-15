Побольше, чем на заводах: раскрыта зарплата финских легионеров «Салавата Юлаева»

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Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен на троих получают как минимум 220 миллионов рублей за сезон.

Издание «Спорт-Экспресс» поделилось своим ежегодным анализом трансферного рынка КХЛ. На основании информации от агентов и других инсайдерских данных аналитики составили список игроков КХЛ с самыми большими зарплатами за сезон.

«Салават Юлаев» в таблице представляют сразу 13 игроков. Теему Хартикайнен оказался на третьем месте с зарплатой в 90 миллионов за сезон. Пятое место занял его партнер Филип Ларсенс с доходом в 80 миллионов. Сакари Маннинен зарабатывает за сезон порядка 70 миллионов. Еще один финн Маркус Гранлунд получает за сезон около 60 миллионов.

Также в списке высокооплачиваемых игроков оказались Александр Кадейкин (55 миллионов), Динар Хафизуллин (50 мллионов), Михаил Науменков (45 миллионов), Сергей Шмелев (40 миллионов), Григорий Панин, Джефф Плэтт, Виктор Тихонов и Петр Хохряков (все четверо – по 35 миллионов).