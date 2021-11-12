Рагу залезло на кружку с компотом: садик из Башкирии отчитывается за питание детей едой, нарисованной в Фотошопе

Снимки блюд выглядят очень странно Фото: https://vk.com/public190946361

Забавный случай произошел в одном из садиков Нефтекамска. Там родителям предложили каждый день лично оценивать завтраки, обеды и полдники, которые будут подавать их детям. В группах садика в соцсетях действительно появились аппетитные фотографии сочных салатов, дымящихся супчиков и румяных булочек. Вот только приглядевшись, родители заметили, что некоторые блюда аккуратно (а местами и не очень) нарисованы в фотошопе. Многих позабавило отретушированное меню, кто-то удивился – неужели сложно сфотографировать готовое блюдо?

Благодаря Фотошопу в тарелке появились огурцы Фото: https://vk.com/public190946361

- К качеству питания у нас никаких вопросов нет. Дочка рассказывает, что готовят в садике очень вкусно. Просто интересно же – зачем этот монтаж? На одной фотографии овощное рагу из тарелки оказалось на кружке с компотом , - рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама одной из воспитанниц садика.

Зуля С. (имя изменено по просьбе родительницы – Ред.) рассказала, что обратилась с этим вопросом в администрацию садика. Как оказалось, совсем недавно там сменилось меню с летнего варианта на зимний – в частности поменялись овощные салаты и гарниры.

- Деток в садике много, поэтому шеф-повар не всегда успевает сделать фотографию контрольного блюда. Вот и приходится выходить из ситуации таким образом. Впрочем, в последнее время фотографии все «натуральные», так что, видимо, вопрос разрешился сам с собой. Садик у нас вообще очень хороший, дети ходят туда с радостью, - рассказала женщина.

Напомним, что за качеством школьного и дошкольного питания в Башкирии следят довольно строго. По распоряжению Радия Хабирова, теперь все школы (а за ними подтянулись и детские сады) ежедневно выкладывают на своих сайтах фотографии блюд из меню, сопровождающие подобным описанием. При этом выкладывать поддельные фотографии из интернета строго воспрещается – власти обещают строго штрафовать за подлог. Родителям также предлагается иногда участвовать в дегустации, чтобы убедиться лично, что детей кормят только свежими и качественными продуктами.