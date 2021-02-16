Перловка раз в 10 дней и максимум мяса: посмотрите, как начали кормить детей в Уфе после разноса Радия Хабирова

При разработке нового меню учитывалось мнение самих школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не буду я ходить в столовую, и не уговаривай. Это же есть невозможно: макароны слипшиеся, каша холодная, котлеты выглядят так, как будто их уже кто-то ел, и еще эта противная перловка. Дай мне лучше денег, куплю себе в буфете пирожок, - заявила мне еще в начале учебного года дочь-четвероклассница.

Мое материнское сердце разрывалось от беспокойства: ну какая сухомятка, так и до гастрита недалеко. И только когда в школьном чате посыпались сообщения от возмущенных родителей, чьи дети так же отказывались трапезничать в школьной столовой, поняла, с питанием в школе действительно беда, а вот за горячие обеды в месяц выходит внушительная сумма, между прочим.

Девиз Центра детского питания - меню должно быть разнообразным Фото: Яна БАЗЕКИНА

1,8 МЛРД РУБЛЕЙ НА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Быстро выяснилось, что проблема с питанием остро стоит во всех школах. Соцсети пестрили фотографиями тарелок с малосъедобной жижей вместо каши и подгнившими яблоками, сопровождаемые гневными комментариями родителей. В итоге в начале февраля на проблему школьного питания обратил глава Башкирии, который обрушился с критикой на своих подчиненных.

- Мне регулярно докладывают о нарушениях. Мы должны уделять школьному питанию самое серьезное внимание. Мы получаем 1,8 миллиардов рублей, до детей-то их довести надо нормально. Засучивайте рукава и исправляйте мне ситуацию, - потребовал Радий Хабиров.

Исправляться чиновники поспешили: накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время онлайн-совещания сообщил, что в регионе разработан целый ряд мер по улучшению школьного питания. Во-первых, теперь следить за качеством питания будут не только Роспотребнадзор, Минторг и Минобр, но и на местах – в районных администрациях, где специально закрепленные ответственные лица будут проводить мониторинг планового и фактического меню. При этом сами школы должны будут на своих сайтах и страницах в соцсетях выкладывать фотографии готовых блюд, и упаси кого-то выложить картинку из интернета вместо реального фото. За подлог обещается строгое наказание, чтобы другим неповадно было.

На завтрак омлет, на обед - борщ со сметаной Фото: Яна БАЗЕКИНА

Также Назаров сообщил, что вводится жесткий контроль над качеством лабораторных исследований еды, которую развозят по школам. Сейчас, по словам премьер-министра, «это делается далеко не везде и не всегда».

И ПЕРВОЕ, И ВТОРОЕ, И ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КИСЕЛЬ

Убедиться, что теперь школьников будут кормить «лучше, чем в санатории», мне удалось лично. Как раз в школе приглашали по одному родителю от класса на дегустацию обновленного меню, ну как тут не согласиться!

Я сама окончила эту же школу около 15 лет назад, поэтому оценила и новый ремонт, и светлые стены, и чистые разноцветные столы, и сверкающий инвентарь на кухне. На огромном столе в центре уже высились графины с витаминизированным киселем, компотом из сухофруктов и чаем с лимоном. Горячим паром исходили кастрюли с тремя видами супов: тут тебе и борщ со сметаной (не кислятина из банки, а вполне вкусный и наваристый), и рассольник, и суп картофельный с клецками, и суп с макарошками, и даже щи. На завтрак детей ожидает рисовая каша со странным названием «вязкая», но на деле вполне себе приличная и даже не прилипающая к зубам, творожная запеканка со сгущенкой, омлет с зеленым горошком. Порционно детям полагаются и фрукты (яблоко), и баночка питьевого йогурта от отечественного производителя, а также витаминный (с добавлением витаминов группы В) хлеб. В магазине, между прочим, такого не купить!

Рыба - свежайший камчатский минтай, ни единой косточки! Фото: Яна БАЗЕКИНА

Выбор вторых блюд тоже внушает уважение: картофельное пюре (пусть с комочками, зато не пересоленное), отваренные рожки (на которые так жаловалась моя дочь, мол, холодные и вкусные, но тут они были приготовлены даже лучше, чем в столовой у меня на работе), гречневая каша, припущенный рис. Много в меню и мясных блюд – и самые разные котлеты, и рыба, тушеная (камчатский минтай) в томатном соусе, и овощное рагу. Даже печеночные оладьи, я, которая с детства на дух не переносит субпродукты, отведала с удовольствием! Единственное, что лично мне не приглянулось – так это салат из свеклы с изюмом, но, как говорится, на вкус и цвет….

ПЕРЛОВКА – РАЗ В 10 ДНЕЙ!

Ну, хорошо, если тут так все вкусно, скажу честно, совсем как в санатории, то почему же дети жалуются и отказываются от еды? Быть может, это для родителей приготовили специально блюда ресторанные повара, а в жизни все иначе?

- Во-первых, сразу отметим, что меню это мы разработали и запустили только в январе месяца. Оно разработано врачами-диетологами и учитывает все потребности растущего детского организма и пожелания самих ребят. Во-первых, меню очень разнообразное. Современные дети привыкли к разнообразию блюд, которыми их кормят дома, поэтому желают видеть такую же разнообразную пищу и в школьной столовой. Во-вторых, все-таки вкусы детей сейчас испорчены фастфудом, где куча соли, специй и усилителей вкуса. Конечно, после всех этих гамбургеров и газировки, здоровая натуральная пища кажется им пресной и безвкусной. Ну и в третьих, стадный рефлекс еще срабатывает: кто-то один за столом скажет, мол, невкусно, я такое не ем, и за ним все остальные сразу подтягивается. Если первоклассники еще не отвыкли после детского сада есть все, что ставят перед ними на стол, то чем старше, тем больше свой характер дети начинают проявлять, - рассказывают представители «Центра детского диетического питания».

Свекла с изюмом - довольно смелое кулинарное решение, но, говорят, детям нравится Фото: Яна БАЗЕКИНА

Отдельный совет родителям: хотите, чтобы ваше чадо не перебивалось пирожками в школьном буфете? Не кормите его плотным завтраком перед школой, не снабжайте его запасом сладостей и печенья и сократите количество карманных денег на буфет.

- Говорят, убирайте перловку из меню, мол, никто ее не любит. Ну а зачем? Это хорошая крупа, и СанПин ее рекомендует, поэтому все- таки перловку мы оставили, но будем подавать ее на стол раз в 10 дней с гуляшом. Потом говорят, уберите суп пшенный с капустой – без проблем, заменили на гречневый. Все пожелания детей мы учли! – сетуют диетологи.

Каша вроде называется вязкой, но совершенно не прилипает к зубам Фото: Яна БАЗЕКИНА

Кстати, еще один момент, почему часто школьная еда превращалась в несъедобную субстанцию – это ее быстрое остывание, особенно зимой. Впрочем, теперь благодаря новому оборудованию на кухне, все блюда будут сохраняться горячими в течение 40 минут и не успеют остыть, пока все дети усядутся по своим местам.

- А самое главное, если у вас есть какие-то жалобы, вопросы, замечания, предложения – мы всегда готовы к разговору. Приходите в школу, сами лично отведайте все блюда! Мы всегда готовы идти на контакт, - заверяют представители школы и Центра детского питания.