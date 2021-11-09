В МЧС прокомментировали грохот, который напугал жителей северной части Уфы

На заводе в Башкирии произошло возгорание Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Вечером, 9 ноября, жителей столицы напугали пламя и грохот на севере Уфы. Взволнованные местные жители сообщили об инциденте в социальных сетях.

На опубликованных горожанами видео, на которых запечатлена территория промышленного объекте, можно увидеть пламя неизвестного происхождения.

– По-любому, взорвалось! Батюшки! – восклицает на одном из видео взволнованная девушка во время грохота.

Как рассказали сотрудники пресс-службы МЧС по Башкирии, на территории завода «Новоил» произошло факельное горение По предварительным данным, во время промышленного процесса случилась разгерметизация фланцевого соединения трубопровода на эстакаде комбинированной установки гидроочистки, после которой произошло последующим воспламенение.

Угрозы распространения огня, по словам спасателей, в настоящее время нет. Также в на месте ЧП работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе, как сообщается, выявлено не было. В ходе случившегося, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Ситуацию прокомментировали сотрудники компании «Башнефть». По их словам, на производственной площадке завода в результате разгерметизации трубопровода воспламенился газ, однако аварийным службам удалось оперативно перекрыть трубопровод и локализовать пламя.

– Пострадавших нет, угроза окружающей среде и производственным объектам отсутствует. Основные производственные объекты работают в штатном режиме, – заверили нефтяники.

Случившимся заинтересовалась прокуратура республики. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Исходя из результатов проверки, при наличии оснований, специалистами будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в Уфе 25 мая на территории завода «Башнефть-Уфанефтехим» произошел похожий инцидент. На промышленной площадке предприятия загорелся незначительный объем нефтепродукта. Ликвидировали возгорание оперативные службы компании.