В Уфе на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

фото: МЧС РБ

В Уфе сегодня, 25 мая, на территории завода «Башнефть-Уфанефтехим» произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС Башкирии. Информацию подтвердили также в самом предприятии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 11:08. Сообщалось о густом дыме, который валил с территории завода на улице Энергетиков.

– На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. На начальном этапе тушение производилось силами Роснефть-пожарная безопасность, – передали в пресс-службе МЧС.

Пожар на площади в четыре квадратных метра был локализован в 12:01. Его полная ликвидация была завершена в 12:36. Пострадавших в происшествии нет.

Как пояснили «КП-Уфа» в филиале «Башнефть-Уфанефтехим», на промышленной площадке предприятия загорелся «незначительный объем нефтепродукта»:

«Оперативные службы филиала «Башнефть-Уфанефтехим» ликвидировали возгорание незначительного объёма нефтепродукта на промышленной площадке предприятия. Площадь возгорания не превысила 15 м2. Пострадавших нет, угроза населению и экологии отсутствует. На месте ведётся постоянный экологический мониторинг. Основное производство предприятия работает в штатном режиме».