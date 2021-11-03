В Уфе наградили победителей конкурса «Клиника года 2021»

Фото: Булат Гайнетдинов

В башкирской столице подвели итоги ежегодного интернет-голосования «Комсомольская Правда - Уфа» «Клиника года 2021». Это событие было особенным, юбилейным: уже в пятый раз награждали лучших в сфере оказания медицинских и косметологических услуг. Лучших не по каким-то стандартам и бюрократическим нормам, а по уровню доверия, завоеванному у пациентов и клиентов. Иными словами, «Клиника года 2021» от издания «Комсомольская Правда» — это самое народное голосование.

Профессионализм врачей как щит в пандемию

Торжественная церемония состоялась в этот раз в ресторане «Националь» Ufa-Congress Hotel Crowne Plaza.

В стенах уютного ресторана собрался весь свет практической медицины Башкирии. С приветственным словом к гостям обратилась директор «Комсомольской правды в Уфе» Елена Романова:

- Профессия медика всегда считалась благородной и востребованной, но в период пандемии значимость врачей повысилась в разы. И в первую очередь, хотим выразить огромную благодарность за ваш нелегкий труд, за ваше служение людям – особенно в таких непростых условиях. Коронавирус не удалось побороть быстро, но, как выяснилось, ему можно противостоять. И как всегда, в авангарде событий – профессионалы своего дела, которые ежедневно сражаются со смертью - во имя жизни.

Фото: Булат Гайнетдинов

Партнером церемонии награждения «Комсомольская Правда - Уфа» «Клиника Года 2021» выступил бренд по производству модной медицинской одежды «Mariita» в нашем городе его представляют сестры Ильясовы Эльза и Марина.

Cестры Ильясовы Эльза и Марина Фото: Булат Гайнетдинов

Мы рады быть партнером церемонии награждения победителей народного голосования «Клиника года-2021». «Mariita» является производителем медицинской одежды и формы для сотрудников индустрии красоты! Все модели собственной разработки и дизайна. Мы создаем удобную, комфортную, стильную одежду только из качественных тканей и фурнитуры. Будем рады видеть вас в числе наших постоянных друзей, приглашаем вас на сайт www.mariita-medical.ru и подписывайтесь на нас в Инстаграм.

Дипломы «За активную борьбу с COVID-19 и вклад в развитие медицины в Республике Башкортостан» получили:

- МЗ РБ ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Регина Галиева

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г. Уфа

Главный врач Фанил Шамигулов Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 г. Уфа.

Главный врач Айрат Рахматуллин Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа.

Главный врач Ирина Карамова Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова

Главный врач Шамиль Булатов Фото: Булат Гайнетдинов

- ФГБОУ ВО Минздрава России Клиника БГМУ

Победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая государственная клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии», а также «Лучшая клиника по оказанию лабораторно-диагностических услуг» стала ФГБОУ ВО Минздрава России Клиника БГМУ. Также эта клиника получила призовые места еще и в других номинациях. Награду вручили заместителю главного врача Ольге Ефремовой.

Заместитель главного врача Ольга Ефремова Фото: Булат Гайнетдинов

-ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 10 г. Уфа.

Главный врач Назир Мингазов Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница города № 8 Уфа

Заместитель главного врача по родовспоможению Язиля Шевченко Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 г. Уфа

Заместитель главного врача Анатолий Можаев Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская Клиническая Больница №5

Заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Лисовская Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РКГВВ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.

Заместитель главного врача по медицинской части Альфия Авзалетдинова Фото: Булат Гайнетдинов

Награждение победителей

Народное голосование «Клиника года 2021» проходило на самом популярном сайте в Башкирии - UFA.KP.RU. Количество уникальных посетителей в месяц доходит до 2 400 000. Именно эти люди, выступая в роли самых непредвзятых судей, выбирали лучшие клиники региона. И примечательно, что ряд клиник уже не первый раз получают дипломы.

Сразу в трех номинациях: «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая клиника по оказанию услуг в области колопроктологии», «Лучшая клиника по лечению эндокринных заболеваний и диабета» победу одержала ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 г. Уфа. А также клиника стала призером еще в пяти номинациях. Диплом получил главный врач Ринат Нагаев.

Главный врач Ринат Нагаев Фото: Булат Гайнетдинов

«Лучшей детской клиникой» признана Детская республиканская клиническая больница. Она же стала победителем в номинации «Лучший травмпункт». А диплом победителя получил главный врач Рустэм Ахметшин.

Главный врач Рустэм Ахметшин Фото: Булат Гайнетдинов

Заместитель главного врача ГБУЗ РБ Республиканская клиническая инфекционная больница Регина Галиева забрала диплом победителя в номинации «Лучший специализированный медицинский центр».

А в номинации «Лучшая клиника с неврологическим отделением для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» диплом победителя получила ГБУЗ РБ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, вручили награду главному врачу Шамилю Булатову.

«Лучшим роддомом Башкирии» по итогам голосования стал ГБУЗ РБ Родильный дом № 3 г. Уфа. Диплом получила главный врач Зухра Гурова.

Главный врач Зухра Гурова Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника города с населением до 200 тысяч человек» снова, как и в 2020 году, победу одержала ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават. Награду принял главный врач Ильшат Яппаров.

Главный врач Ильшат Яппаров Фото: Булат Гайнетдинов

Диплом победителя в номинации «Лучшая клиника по лечению варикозной болезни» получила Клиника современной флебологии в лице руководителя Азата Хафизова.

Руководитель клиники Азат Хафизов Фото: Булат Гайнетдинов

Еще одна награда в сфере флебологии – диплом «Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен нижних конечностей» - ушла Клинике лазерной хирургии ВАРИКОЗА НЕТ. За дипломом поднялась директор Лариса Синицына.

Директор клиники Лариса Синицына Фото: Булат Гайнетдинов

Лучшей государственной офтальмологической клиникой в рамках голосования «Комсомольская Правда - Уфа» «Клиника Года 2021» признан ФГБК «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава», диплом вручили ИО главного врача Ольга Ефремова. А в номинации «Лучшая частная офтальмологическая клиника» победил офтальмологический центр РИА-Медоптик, награду получил Рашит Искандаров.

Директор центра Рашит Искандаров. Фото: Булат Гайнетдинов

Сразу в двух номинациях: «Лучшая клиника в сфере ортопедии» и «Лучшая клиника по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата» победил Центр доктора Бубновского. Оба диплома унес директор Рустем Сафиуллин.

Директор центра Рустем Сафиуллин Фото: Булат Гайнетдинов

Диплом «Лучшая клиника в области мужского здоровья» присужден сети медицинских центров «Здоровье женщины и мужчины», а награду получила директор Эльза Фазлыева.

Директор сети центров Эльза Фазлыева Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая частная клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии» победу одержал диагностический центр «Томоград-Уфа». За дипломом поднялась директор Гузель Ахметова.

Директор центра Гузель Ахметова Фото: Булат Гайнетдинов

«Лучшей наркологической клиникой» по итогам голосования стал ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1 МЗ РБ, диплом получил главный врач Руслан Арсланов.

Главный врач Руслан Арсланов Фото: Булат Гайнетдинов

В соревновании за звание «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» Клинико-диагностическая лаборатория «ЛораК» не оставила своим конкурентам шансов. Диплом получила директор Лариса Карпова.

«Лучшей клиникой в сфере оказания косметологических услуг» стала Клиника красоты и здоровья «ИНОЧИ», главный врач Светлана Габдуллина получила награду.

Главный врач Светлана Габдуллина Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая частная стоматология для детей и взрослых» диплом победителя получил директор по развитию стоматологической клиники Dental Hall Артем Шапошников.

Директор по развитию стоматологической клиники Артем Шапошников Фото: Булат Гайнетдинов

«Лучшей государственной поликлиникой для взрослых» читатели сайта UFA.KP.RU признали ГБУЗ РБ Поликлиника № 32. Награду вручили главврачу Алисе Мамаевой.

Главный врач Алиса Мамаева Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучший центр традиционной медицины» победу одержал ГБУ БНИЦ Республиканский центр народной медицины и апитерапии.

Диплом победителя в номинации «Лучший спортивно-восстановительный центр» получил главный врач МЗ РБ ГБУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Руслан Гараев.

Награждение призеров

Увы, первое место – только одно. Но ряд клиник, которые не стали победителями, получили по итогам народного голосования памятные дипломы.

Призерами в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» стали:

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 г. Уфа.

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г. Уфа.

Призером в номинации «Лучший специализированный медицинский центр» стал МЗ РБ ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника с неврологическим отделением для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» призовое место получила ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа.

Диплом призера в номинации «Лучший специализированный медицинский центр» получил ГБУЗ РБ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. Кроме того, в честь 100-летнего юбилея РКПД вручили памятный диплом за активный вклад в медицину.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая детская клиника» призовой диплом достался ГБУЗ РБ «Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа».

Фото: Булат Гайнетдинов

Дипломом призера в номинации «Лучшая клиника по лечению эндокринных заболеваний и диабета» наградили Клинику эндокринологии DIAMED.

Призером в номинации «Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг» стала «Клиника врачебной косметологии на Энгельса».

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая государственная поликлиника для взрослых» два призовых места заняли:

- ГБУЗ РБ Поликлиника №50,

- ГБУЗ РБ Поликлиника №44.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая клиника по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата» стал Центр адаптивной и восстановительной физической культуры Куватова.

Фото: Булат Гайнетдинов

Еще целый ряд клиник и медицинских центров наградили дипломами за активное участие и вклад в развитие медицины в Республике Башкортостан:

- Республиканский клинический перинатальный центр

- ГБУЗ Республиканский кардиологический центр

Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 г. Уфа.

- ГБУЗ РБ Городская Клиническая Больница №5

- ГБУЗ РКГВВ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.

- ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В завершение торжественной церемонии «Клиника Года 2021 в Уфе» вынесли праздничный торт, предоставленный партнером мероприятия – компанией «Мокко». Кулинария Мокко изготавливает на заказ к любому празднику роскошные торты, капкейки и другие съедобные сувениры по вашему эскизу, которые будут отражать тематику именно вашего торжества.

Девиз Мокко: «Качество, проверенное временем»

Фото: Булат Гайнетдинов

А пока нарезали десерт, отель Crowne Plaza проводил среди гостей розыгрыш сертификатов от клиники Balance (Баланс). Также в рамках праздничного мероприятия «Комсомольской Правды» «Клиника Года 2021 в Уфе» каждый участник получил подарочный сертификат от бренда медицинской одежды Mariita.