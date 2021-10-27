«Моделью в Версачах не работает»: как живет после хайпа уфимский дворник Юра, которого назвали «двойником Макконахи»

В сентябре Юра стал почетным гостем на церемонии «GQ». instagram.com/ura_gq

В начале 2021 года на всю Россию прогремела история 41-летнего уфимского дворника Юры Ветлугина. Скромный инвалид (у Юры 3-я группа инвалидности из-за ментальных особенностью – Ред.) оказался на шуточной обложке известного глянца «GQ», а недавно даже посетил вручение премии «Мужчина года» в качестве почетного гостя. О Юре писали все СМИ, снимали сюжеты и наперебой приглашали на модные фотосессии. Многие называли Ветлугина «уфимским Макконахи», отмечая необычное внешнее сходство с голливудской кинозвездой.

С тех громких событий прошло уже 9 месяцев, и многие интересуются – как же сложилась судьба уфимского дворника. Как выяснилось, супермоделью Юра Ветлугин не стал. Впрочем, жизнь его точно изменилась в лучшую сторону. Но – обо всем по порядку.

Летом Юра побывал на море и устроил фотосессию в подсолнухах. instagram.com/ura_gq

ПОСМОТРЕЛ КРЕМЛЬ, ПОБЫВАЛ НА МОРЕ

- Многие считали, что теперь Юра будет работать моделью в Дольчегабанах, Версачах, и прочих Арманях. Конечно, это не так. Юра по-прежнему работает дворником, но иногда ему дают что-то отрекламировать в Инстаграм за бартер, или небольшую сумму. Другие наоборот считали, что когда хайп пройдет, все про Юру забудут, и он скатится в нищету и алкоголизм. Тут опять мимо. Моя семья как заботилась о нем долгие годы, так и продолжает. Сейчас Юра живет несопоставимо лучше, чем в 2020, - рассказывает о судьбе своего подопечного фотограф Роман Филиппов. Именно он в свое время устроил для Юры фотосессию в стиле глянца, после которой обычный дворник стал настоящей знаменитостью.

Так, в сентябре Юра побывал в Москве, куда его пригласили в качестве почетного гостя на церемонию вручения премии от «GQ». Уфимец остался в полном восторге от столицы – с удовольствием фотографировался на фоне Кремля и мавзолея Ленина, позировал среди гостиничных интерьеров «Националя» и даже получил в подарок от спонсора премии шикарный брендовый костюм.

Особенно уфимца впечатлил Кремль. instagram.com/ura_gq

- А летом мы с Юрой и моими родственниками съездили отдохнуть в Севастополь. Таким счастливым я его, наверное, никогда не видел. Плескаться в воде он может часами. За неделю успел два раза сгореть и облезть, несмотря на солнцезащитный крем. Еще по дороге заезжали в Краснодар, там Юре особенно пришелся по душе парк Галицкого, - рассказывает Роман Филиппов.

А еще, как оказалось, Юра прекрасно ладит с маленькими детьми. Роман признается, что лучшей няньки для маленького племянника, чем Юра, было просто не найти. Где-то строгий, где-то мягкий, мужчина замечательно управлялся с ребенком, не давая ему заскучать.

В Москву Юра отправился вместе с фотографом Романом Филипповым instagram.com/ura_gq

«КУХОННУЮ ТЕХНИКУ КУПИЛ САМ, НАКОПИВ С ЗАРПЛАТЫ»

Но, наверное, самое замечательное, что произошло с Юрой – то, что собранных неравнодушными жителями России денег хватило не только, чтобы рассчитаться с долгами в банках, но и на прекрасный дизайнерский ремонт в квартире, где он живет. Теперь у Юры есть новая кухня со встроенной техникой, отличный диван и стильный интерьер.

- Кстати, всю кухонную технику я купил сам, накопив со своей зарплаты. На холодильник пока не хватило, но это лишь дело времени. В спальне у меня нынче шикарный диван. Моя попа раньше никогда не мяла такую роскошную мебель, - хвастается сам Ветлугин в своем инстаграме.

Теперь у Юры в квартире отличный дизайнерский ремонт. instagram.com/ura_gq

Единственное, что омрачает радость дворника Юры, это вечно протекающая крыша, из-за чего дорогостоящий ремонт может быстро прийти в негодность.

- Прошлой зимой из ЖЭУ приходили, все осмотрели, обещали летом сделать капитальный ремонт крыши. Но вот уже почти ноябрь, а крыша как текла, так и течёт. Директор ЖЭУ лично обещал взять под свой контроль ситуацию с крышей. Но, как видите, так ничего и не сделал. Я очень боюсь, что весной зальёт весь мой новый ремонт. Я и сам и ходил, и звонил туда, но все бесполезно. Не реагируют, - жалуется уфимец.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, что впервые о дворнике Юре вся Россия узнала после того, как уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив его на выдуманную обложку «GQ».

- Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне может оказаться на настоящей обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый, - подписал тогда снимки Юры фотограф.

Еще год назад Юра жил в тесной темной комнатушке. Фото: Роман Филиппов

Как оказалось, у простого уфимского дворника очень непростая судьба. Он после рождения оказался в детдоме, несколько раз едва не лишился квартиры по вине мошенников, и даже год провел в рабстве, где его морили голодом, били и однажды чуть вовсе не убили. Юре удалось сбежать, после чего его приняла к себе семья Романа Филиппова. Они помогли парню устроиться на работу, а теперь тщательно оберегают его от происков мошенников.

Сейчас Юра продолжает мести улицы, в свободное время выращивает цветы и пишет стихи, а также мечтает о собственной семье. Прошлый брак Юры продлился всего 4 года, и теперь он все же надеется встретить добрую и верную девушку.