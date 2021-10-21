В Башкирии девятиклассник пригрозил расстрелять класс

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Сегодня утром к школе №1 в селе Мраково Кугарчинского района стянулись все экстренные службы.

-Учеников из первой школы Мраково эвакуируют. Говорят, что заложена бомба, кругом полиция, пожарки... Кто-то пошутил? – переживали в соцсетях местные жители.

Как оказалось, угрозы в адрес школы действительно поступали, но не от таинственного анонима, а учащегося 9 класса этой же школы. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, изначально сообщение с угрозами расстрела поступило в общий чат одного из девятых классов. Перепуганные школьники немедленно рассказали о странном сообщении учителям, а те уже сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия немедленно прибыла полиция, скорая помощь и спасатели. По итогам проверки в местное отделение полиции доставили девятиклассника, который признался, что это он отправил сообщение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, а правоохранители пытаются выяснить, что толкнуло школьника на такой шаг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока еще не поступало.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в апреле 2018 года в Стерлитамаке. Там ученик 9 класса школы №1 прямо во время урока бросился с охотничьим ножом на свою одноклассницу, потом ранил учительницу, вставшую на защиту учеников, и еще одну девочку. После этого Артем А. (имя изменено – Ред.) облил парты припасенным бензином и попытался поджечь класс, после чего покончить с собой, но не успел. В отношении парня возбудили несколько уголовных дел, но в итоге психиатрическая экспертиза признала его невменяемым и отправила на лечение в психиатрическую больницу. Совсем недавно он выписался из клиники и вернулся домой. Пострадавшие девочки и учительница довольно быстро пошли на поправку и совсем скоро вернулись обратно на занятия в школу.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

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