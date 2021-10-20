Не было ружья со снотворным: из-за чего на самом умер волк, которого нашли в уфимском Сипайлово

Как оказалось, хищник разгуливал по Уфе больше суток

В минувший вторник, 19 октября, в уфимском микрорайоне Сипайлово местные жители засняли на видео разгуливающего по улицам волка. В тот вечер в экстренные службы обратились десятки горожан, переживающих за своих родных и близких. Откуда посреди «каменных джунглей» взялся опасный хищник, до сих пор не известно. К счастью, волк не стал намеренно атаковать случайных прохожих, а лишь пытался выбраться из непривычной для него среды. К сожалению, попытка не удалась: дикий зверь погиб.

ХИЩНИК В ГОРОДЕ

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства экологии Башкирии, первые сообщения о разгуливающем по городу волке появились еще поздно ночью в понедельник, 18 октября. Около 3 часов по полуночи его заметили на улицам Лесотехникума и 50 лет Октября. Чуть позднее, в 8 утра его видели на Менделеева, а уже вечером заметили на пути в Тужиловку. На следующий день хищника заметили уже в Сипайлово, на школьном дворе. Тогда же на место выехали сотрудник Минэкологии Башкирии, спасатели, а потом к ним присоединились и работники ассоциации охотников и рыболовов республики.

Как пояснили в министерстве экологии, инспектор специальной службы ведомства и спасатели из МЧС поймали волка специальной сеткой. Когда зверя связали, он вдруг перестал подавать признаки жизни.

Собственный источник «КП-Уфа» в экстренных службах рассказал, как именно сотрудники МЧС ловили опасного хищника, оказавшегося на улицах города. Как оказалось, в тот вечер к ним поступило множество звонков от обеспокоенных горожан – люди боялись выходить на улицу из-за разгуливающего по дворам волка.

- После таких звонков спасатели обычно выезжают в примерный район, где видели [волка] последний раз. Проводят его поиски и, после обнаружения, действия согласовываются с минприродой и ветеринарами. Далее зверя ловят, - поясняет собеседник.

По словам источника, на месте присутствовал представить специальной службы, подведомственной Минэкологии республики, но с собой у него не было ружья, которое стреляет дротиками со снотворным. Поэтому волка и ловили сеткой.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

О причинах гибели волка «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. Там же пояснили, как так вышло, что на месте его «задержания» оказались пятна крови.

- В рот ему засунули палку, не вдоль, а поперек, естественно он сопротивлялся и расцарапал ротовую полость. Засунули, чтобы он не задохнулся и дышал. Мешок на голову ему никто не одевал, мешок был поверх головы, а сделали это для того, чтобы волк не видел кучу людей, вспышки фотоаппаратов и телефонов, так как из-за этого он еще больше нервничать начал и сопротивляться, что усугубило работу спасателям, - рассказали в МЧС по Башкирии.

Как оказалось, оказавшись загнанным в угол и связанным, волк стал кусаться. В итоге, двоим спасателям понадобилась помощь медиков: одному он прокусил палец, а другого сильно поцарапал. Но даже при таком поведении хищника никто убивать его не собирался.

- Спасатели наши делали ему непрямой массаж сердца, и искусственное дыхание и это не было для публики, они пытались его спасти! Со слов представителя ветеринарной клиники, у животного не выдержало сердце, это довольно часто происходит с животными, когда множество людей, все светят, что-то говорят, детки кричат и т.д. Нами был вызван спецтранспорт для транспортировки волка в Иглинский район, пришлось его ждать около часа, - пояснил руководитель пресс-службы МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

К сожалению, спасти заблудшего в городе хищника не удалось. Тело животного доставили в ветеринарную службу на исследование.