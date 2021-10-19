Уфимцы перепугались из-за разгуливающего по улицам волка

Фото: скрин видео из соцсетей

Уфимцев напугал разгуливающий по улицам волк. Зверя заметили в микрорайоне Сипайлово, во дворах по улице Рыльского, многие предположили, что он сбежал из вольера в парке Лесоводов. Очевидцы выкладывали в соцсети видео, на котором животное, озираясь, бродит по улицам, настороженно всматриваясь в прохожих. Некоторые горожане рассказывали, что волк даже забегал на территорию детского сада, и очень переживали, что голодный зверь может броситься на людей.

Позже в МЧС республики сообщили, что на поимку волка выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии. зверя поймали и связали. Сейчас сотрудники Минприроды решают, куда вывезти животное и что с ним дальше делать. В МЧС добавили, что при поимке волк успел укусить одного из спасателей за палец. Сам зверь тоже слегка пострадал, сейчас его осматривает ветеринар.