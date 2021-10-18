Задушил и залил тело бетоном в колодце: стали известны подробности гибели 50-летней инструктора автошколы

Оксану Пугачеву искали на дне реки и в окрестных лесах

Стали известны шокирующие подробности гибели 50-летней уфимки Оксаны Пугачевой. Пропавшую женщину волонтеры и полиция искали почти три недели. Накануне поисковики сообщили, что женщину нашли мертвой – но где и при каких обстоятельствах, не уточнили.

Обстоятельства гибели уфимки поразили даже опытных оперативников и криминалистов: оказывается с Оксаной Пугачевой расправился ее собственный 44-летний супруг, который первым забил тревогу и объявил о пропаже жены, а потом активно участвовал в ее поисках.

ПОЕХАЛА С ПОДРУГАМИ ОТДЫХАТЬ

Как рассказали в МВД по Башкирии, с заявлением о пропаже супруги уфимец пришел в полицию еще 27 сентября. Он заявил, что накануне вечером жена вместе с подругами поехала на базу отдыха возле реки Сим. Сам же он остался в дачном домике в селе Петровское Иглинского района. Вечером он поехал за женой, чтобы отвезти ее обратно. По дороге якобы Оксана Пугачева решила вернуться обратно к подругам, после чего попросила остановить машину. Мужчина уверял, что тогда жену он видел в последний раз.

Тело женщины преступник спрятал в колодце под слоем бетона. Фото: СК по РБ

Полицейские и волонтеры немедленно приступили к поискам – прочесали густой лес и все окрестности возле базы отдыха, а водолазы проверили 15 километров дна реки Сим. Параллельно следователи выяснили, что в ту ночь Оксана так и не добралась до своих подруг, а муж все-таки привез ее обратно на дачу. Под тяжестью улик уфимец сознался, что действительно расправился со своей супругой.

Как рассказал мужчина, они вместе с женой работают инструкторами в автошколе, но жена очень часто залезает в долги, чем очень его расстраивает. В тот вечер они снова поссорились из-за долгов Оксаны, после чего он задушил жену, а тело сбросил в колодец. Чтобы скрыть следы преступления, колодец подозреваемый залил бетоном, а веревку, на которой спускал тело, сжег.

- Тело пропавшей было найдено в пересохшем колодце во дворе дачного дома супругов под слоем бетона. Чтобы достать погибшую спасателям пришлось спускаться на глубину 10 м и разбивать почти полуметровый слой затвердевшего цемента, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Иглинскому району осуществляют оперативное сопровождение расследования.