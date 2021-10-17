В Башкирии поиски 50-летней Оксаны Пугачевой завершились трагедией

Пропавшую женщину искали с 26 сентября

В Башкирии прекращены поиски 50-летней жительницы Иглинского района Оксаны Пугачевой. К сожалению, женщину нашли мертвой – печальную новость сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Что именно случилось с женщиной, и где обнаружили ее тело, поисковики уточнять не стали. По некоторым неуточненным данным смерть сельчанки могла иметь криминальный характер.

Напомним, Оксана Пугачева пропала еще 26 сентября. Она вышла из своего дома в селе Петровское по делам, но обратно так и не вернулась. Обеспокоенные родственники написала заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Спустя три недели безуспешных поисков тело женщины было найдено.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Оксаны Пугачевой.