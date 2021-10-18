Хабиров пообещал «предельно жестко» следить за исполнением антиковидных ограничений

Без сертификата о прививке теперь не посидеть в любимом ресторане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии 18 октября вступил в силу третий пакет антиковидных ограничений. Теперь без сертификата о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе не попасть в салoны красоты, СПА, сoлярии, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, а также кафе и рестораны, где более 50 посадочных мест.

На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров подчеркнул, что антиковидные ограничения – жесткие, но очень эффективные меры. Более того, глава региона заявил, что лично проконтролирует, как исполняются требования на местах.

- Конечно, надо людей убеждать. Но власть на то и есть власть, поэтому надо применять все меры возможного принуждения. Все обязаны выполнять существующие требования. Подчеркиваю: там, где нас не слышат и нарушают, мы будем действовать предельно жестко, – заявилХабиров. - Я не могу назвать, на какой срок мы вводим эти нормы, но надеюсь, что сейчас мы выходим на определенный пик заболеваемости. Как позволит ситуация, мы эти ограничения уберем.

РЕКОРД ПО ВАКЦИНАЦИИ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Строгие антиковидные ограничения и указ Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (в списке, кстати, оказались представители практически всех профессий, а также пожилые люди старше 60 лет – Ред.) уже показали значительные результаты. Так в минувшую субботу в республике был поставлен рекорд по вакцинации – за сутки вакцину получил 40321 человек. По уточнению министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, первым компонентом привились 27045 человек, полностью завершили вакцинацию – 13276.

Радий Хабиров оценил положительную вакцинацию, но подчеркнул, что расслабляться еще очень рано. На данный момент в Башкирии от коронавируса привито 1,5 млн граждан, без прививки остаются еще около 800 тысяч человек, подлежащих иммунизации.

- Если бы мы в день вакцинировали от 15 до 20 тысяч, к Новому году задачу бы выполнили. Как только ситуация нам позволит, с Роспотребнадзором посоветуемся, и антиковидные нормы будем останавливать. У нас нет самоцели мучать людей, – отметил глава Башкирии.

242 ШКОЛЫ В БАШКИРИИ ОСТАЮТСЯ НА КАРАНТИНЕ

Сейчас эпидемия коронавируса в Башкирии продолжает бушевать. За минувшие сутки зарегистрировано 660 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных выросло до 77473 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 7138 жителей республики, еще 1062 – госпитализированы. Состояние 52 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще 16 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ. Также за сутки от осложнений ковида скончались еще 36 человек, общее число жертв вируса достигло уже 2160 человек. Впрочем, динамика выздоровлений тоже идет вверх – за минувшие сутки выписано 294 пациента, всего же побороть коронавирус смогли 67113 жителей Башкирии, что составляет около 87 процентов от общего числа заболевших.

Продолжают регистрироваться случаи инфицирования и среди детей. По данным, озвученным главой региональногоРоспотребнадзора Анной Казак, сейчас в республике 242 школы находятся на карантине, потому что там выявили заболевших учеников.

- Продолжается в заболеваемость в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях. Сегодня 242 школы закрыты на карантин – это 543 класса. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 69 организациях среднего профессионального образования, – рассказала Казак.