Игра на понижение: кто из министров Башкирии при Хабирове поменял портфель на кресло поменьше

Публикуем подборку башкирских чиновников, перешедших в «другую политическую лигу» Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно сразу в двух районных администрациях Башкирии и в Стерлитамаке произошла «плановая» замена руководства. В Аургазинский и Буздякский районы, а также в «южную столицу» республики прибыли управленцы, ранее возглавлявшие другие муниципальные органы власти.

А ведь еще совсем недавно глава региона Радий Хабиров практиковал совсем другую кадровую политику. В частности, за три последних года несколько районов возглавили ни много ни мало бывшие республиканские министры. Вспоминаем, кто по собственной воле поменял министерский портфель на кресло муниципального чиновника, и параллельно попытаемся ответить на вопрос, почему же они добровольно идут на понижение.

ИЗ БЕЛОГО ДОМА В РАЙОН

Одним из первых высокопоставленных чиновников регионального уровня, перешедший в лигу пониже, стал Фанзиль Чингизов. Он «променял» должность вице-премьера правительства Башкирии на кресло главы администрации Гафурийского района. Примечательно, что замом председателя кабмина он пробыл всего чуть больше месяца, а до переезда в Уфу семь лет возглавлял Кармаскалинский район республики.

Фанзиль Чингизов «променял» должность вице-премьера правительства Башкирии на кресло главы администрации Гафурийского района

В марте 2020 года в отставку с поста руководителя агентства Башкирии по делам печати ушел проработавший на этом посту без малого 10 лет Борис Мелкоедов. Тогда же он возглавил администрацию родного для него Зилаирского района республики и продолжает трудиться в этой должности до сих пор.

Борис Мелкоедов (слева) 10 лет возглавлял агентство по печати и СМИ Башкирии

Еще один бывший республиканский чиновник, возглавивший район – Андрей Иванюта. С 2012 по 2018 годы он был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. А в марте 2020 года его утвердили в должности главы администрации Белорецкого района.

Бывший министр спорта и депутат Курултая Андрей Иванюта стал главой Белорецкого района

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ – НА МЕСТА

В новейшей истории Башкирии есть пример, когда министр регионального правительства перешел на работу в университет. Речь об экс-министре экономического развития региона Сергее Новикове. В апреле 2019 года он расстался с министерским портфелем, а уже в августе того же года возглавил УГАТУ, ректором которого остается и по сей день.

Экс-министр Сергей Новиков (слева) занимает пост ректора УГАТУ

В январе 2019 года должность регионального масштаба потерял руководитель регионального отделения «Единой России» Руслан Гизатуллин. Тогда же он возглавил администрацию Кушнаренковского района. Уже в этом году его отстранили от исполнения обязанностей по решению суда, а Следком по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

До января 2019 года Руслан Гизатуллин возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия»

Еще одна региональная структура, выходец из которой возглавил район Башкирии – Корпорация развития. Руководивший ей с 2017 по 2019 годы Олег Голов был сначала назначен и.о., а затем и утвержден в должности главы администрации Благовещенского района республики.

Олег Голов (в центре) возглавляет Благовещенский район Башкирии с 2019 года

Среди кадровых назначений последних лет есть пример, когда в районную администрацию перебрался и чиновник федеральной структуры. 11 марта 2020 года Бирский район официально возглавил бывший первый замруководителя УФСИН по Башкирии Антон Талалов.

Экс-замруководителя УФСИН по Башкирии Антон Талалов теперь возглавляет Бирский район

МНЕНИЕ

Почему же чиновники регионального и даже федерального масштаба вдруг переходят на работу в муниципалитеты? Ведь ни для кого не секрет, что это существенное понижение в должности. По мнению политолога БАГСУ Арсена Шаяхметова, карьера государственного служащего не всегда определяется только волей непосредственного начальника.

- Госслужба – очень иерархичная структура, поэтому карьера чиновника определяется часто не руководством. Особенно это применимо к министрам, вице-премьерам. Их позиция – пик развития в конкретной сфере деятельности. Выше только премьер-министр и глава региона. Потому приходится или менять сферу, или уходить в другой регион/в Москву, что доступно не каждому. Подобные горизонтальные перемещения или понижения могут формально таковыми быть, но при умелом подходе позволяют оставаться в команде и реализовывать свои интересы в ином статусе, - отмечает политолог.