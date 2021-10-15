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Политика15 октября 2021 14:49

Игра на понижение: кто из министров Башкирии при Хабирове поменял портфель на кресло поменьше

«Комсомолка» вспоминает чиновников, добровольно ушедших с высокого поста, но сохранивших места на госслужбе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Публикуем подборку башкирских чиновников, перешедших в «другую политическую лигу»

Публикуем подборку башкирских чиновников, перешедших в «другую политическую лигу»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно сразу в двух районных администрациях Башкирии и в Стерлитамаке произошла «плановая» замена руководства. В Аургазинский и Буздякский районы, а также в «южную столицу» республики прибыли управленцы, ранее возглавлявшие другие муниципальные органы власти.

А ведь еще совсем недавно глава региона Радий Хабиров практиковал совсем другую кадровую политику. В частности, за три последних года несколько районов возглавили ни много ни мало бывшие республиканские министры. Вспоминаем, кто по собственной воле поменял министерский портфель на кресло муниципального чиновника, и параллельно попытаемся ответить на вопрос, почему же они добровольно идут на понижение.

ИЗ БЕЛОГО ДОМА В РАЙОН

Одним из первых высокопоставленных чиновников регионального уровня, перешедший в лигу пониже, стал Фанзиль Чингизов. Он «променял» должность вице-премьера правительства Башкирии на кресло главы администрации Гафурийского района. Примечательно, что замом председателя кабмина он пробыл всего чуть больше месяца, а до переезда в Уфу семь лет возглавлял Кармаскалинский район республики.

Фанзиль Чингизов «променял» должность вице-премьера правительства Башкирии на кресло главы администрации Гафурийского района

Фанзиль Чингизов «променял» должность вице-премьера правительства Башкирии на кресло главы администрации Гафурийского района

В марте 2020 года в отставку с поста руководителя агентства Башкирии по делам печати ушел проработавший на этом посту без малого 10 лет Борис Мелкоедов. Тогда же он возглавил администрацию родного для него Зилаирского района республики и продолжает трудиться в этой должности до сих пор.

Борис Мелкоедов (слева) 10 лет возглавлял агентство по печати и СМИ Башкирии

Борис Мелкоедов (слева) 10 лет возглавлял агентство по печати и СМИ Башкирии

Еще один бывший республиканский чиновник, возглавивший район – Андрей Иванюта. С 2012 по 2018 годы он был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. А в марте 2020 года его утвердили в должности главы администрации Белорецкого района.

Бывший министр спорта и депутат Курултая Андрей Иванюта стал главой Белорецкого района

Бывший министр спорта и депутат Курултая Андрей Иванюта стал главой Белорецкого района

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ – НА МЕСТА

В новейшей истории Башкирии есть пример, когда министр регионального правительства перешел на работу в университет. Речь об экс-министре экономического развития региона Сергее Новикове. В апреле 2019 года он расстался с министерским портфелем, а уже в августе того же года возглавил УГАТУ, ректором которого остается и по сей день.

Экс-министр Сергей Новиков (слева) занимает пост ректора УГАТУ

Экс-министр Сергей Новиков (слева) занимает пост ректора УГАТУ

В январе 2019 года должность регионального масштаба потерял руководитель регионального отделения «Единой России» Руслан Гизатуллин. Тогда же он возглавил администрацию Кушнаренковского района. Уже в этом году его отстранили от исполнения обязанностей по решению суда, а Следком по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

До января 2019 года Руслан Гизатуллин возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия»

До января 2019 года Руслан Гизатуллин возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия»

Еще одна региональная структура, выходец из которой возглавил район Башкирии – Корпорация развития. Руководивший ей с 2017 по 2019 годы Олег Голов был сначала назначен и.о., а затем и утвержден в должности главы администрации Благовещенского района республики.

Олег Голов (в центре) возглавляет Благовещенский район Башкирии с 2019 года

Олег Голов (в центре) возглавляет Благовещенский район Башкирии с 2019 года

Среди кадровых назначений последних лет есть пример, когда в районную администрацию перебрался и чиновник федеральной структуры. 11 марта 2020 года Бирский район официально возглавил бывший первый замруководителя УФСИН по Башкирии Антон Талалов.

Экс-замруководителя УФСИН по Башкирии Антон Талалов теперь возглавляет Бирский район

Экс-замруководителя УФСИН по Башкирии Антон Талалов теперь возглавляет Бирский район

МНЕНИЕ

Почему же чиновники регионального и даже федерального масштаба вдруг переходят на работу в муниципалитеты? Ведь ни для кого не секрет, что это существенное понижение в должности. По мнению политолога БАГСУ Арсена Шаяхметова, карьера государственного служащего не всегда определяется только волей непосредственного начальника.

- Госслужба – очень иерархичная структура, поэтому карьера чиновника определяется часто не руководством. Особенно это применимо к министрам, вице-премьерам. Их позиция – пик развития в конкретной сфере деятельности. Выше только премьер-министр и глава региона. Потому приходится или менять сферу, или уходить в другой регион/в Москву, что доступно не каждому. Подобные горизонтальные перемещения или понижения могут формально таковыми быть, но при умелом подходе позволяют оставаться в команде и реализовывать свои интересы в ином статусе, - отмечает политолог.

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