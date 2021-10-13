Шоу фейерверков, фестиваль зонтиков и парад Снегурочек

В Перми определили участников финала Russian Event Awards 2021.

Фестивали, спортивные события, этнографические праздники – все это может стать хорошим поводом для развития внутреннего туризма в регионе.

Это продемонстрировал финал регионального этапа X Национальной премии Russian Event Awards для зон Поволжья и Урала – престижного конкурса, посвященного внутреннему туризму.

Многие финалисты были в национальных костюмах.

На этот раз финалисты регионального этапа встретились в Перми. Они представили 273 проекта в различных номинациях.

Выбор площадки был не случайным. Прикамье является уникальной территорией. В современных условиях появился тренд на путешествия внутри своей страны, своих регионов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что Прикамью есть что предложить туристам: сплавы по рекам, санаторно-курортный отдых, горнолыжный спорт, гастрономический туризм и яркие событийные мероприятия, которые могут стать точками притяжения в край для путешественников со всей страны.

- Для нас это очень важное событие - Пермский край впервые принимает такое значимое мероприятие, связанное с туристической сферой, это большая честь для нас, - поприветствовала финалистов министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина. - Оценивать проекты приехали мегаэксперты, среди которых три лауреата правительственной премии в области туризма. Я уверена, что этот финал позволит убедиться, что в регионах России, в том числе, и в Прикамье есть классные специалисты, которые делают свои территории лучше, которые готовы развивать их, вкладывая свои силы и умение. Такие форумы позволяют поучиться друг у друга и соединить свои усилия. Здесь собрались авторы замечательных проектов, вы все уже победили и доказали свою креативность. Это хорошая школа для всех нас.

Финалисты подробно рассказывали о своих проектах.

Для участия в региональном этапе премии были заявлены проекты из 19 регионов Урала и Приволжья.

- Это десятый, юбилейный конкурс Russian Event Awards, - обратился к участникам регионального финала первый лауреат премии Правительства РФ в области туризма и основатель премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов. - Я рад, что проект «Путешествие по России» стал лауреатом правительственной премии в области туризма, и это является победой всех участников наших туристический премий, всего нашего сплоченного развивающегося сообщества. Только мы сами можем создавать события для развития туризма, несмотря на различные ограничения и препоны, делать их ярче, чтобы жители нашей страны и зарубежные гости знали: пора путешествовать по России. Огромное спасибо вам за то, что сегодня вы приехали в Пермь представить свои проекты. В ноябре мы узнаем лауреатов X Национальной премии Russian Event Awards. Событийный туризм уже давно признан одним из самых эффективных инструментов продвижения территорий. Мы вместе с вами создаем историю событийного туризма – историю эмоций, впечатлений, путешествий.

Этот год, несмотря на все трудности, стал рекордным по количеству представленных проектов.

- Наша семья «событийщиков» приросла огромным количеством новичков, - отметила председатель экспертного совета национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, лауреат премии Правительства РФ в области туризма, директор международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина. – Мы получили много проектов, которые, несмотря на пандемию, получили новое развитие, и которые могут привлечь туристов на свои территории. В этом году только по Приволжскому и Уральскому округам было подано 273 проекта, это рекордное число. Это означает, что событийный туризм жив и продолжает развиваться.

Жюри было непросто выбрать лучших из лучших.

А дальше был калейдоскоп интереснейших проектов.

Финалисты из Самары, например, рассказали, каким красочным может быть фестиваль набережных «ВолгаФест», нижегородцы презентовали фестиваль музыки и фейерверков «Солица закатов» в Нижнем Новгороде.

Креативные авторы из Уфы предложили провести новогодний Парад Снегурочек, представители Удмуртской Республики из Сарапула – Фестиваль зонтиков, а авторы проекта из Челябинской области – фестиваль водного туризма «Айские притёсы».

О том, как проводятся этнографические праздники в музее «Хохловка», рассказали хозяева площадки из Пермского края. Авторы проекта из Ялуторовска Тюменской области подготовили для детей приключение-бродилку «Масленичный разгуляй». В качестве увлекательного спортивного события представители Кирова описали проведение Кубка мира по ледолазанию.

Это лишь малая часть того, что было представлено на региональном этапе финала конкурса.

Общенациональный финал Russian Event Awards 2021 состоится 15-17 ноября в Ульяновске.

Фотография на память.

НАША СПРАВКА

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Она была учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова. Учредителями стали ФРОС Region PR и ООО «Продюсерский центр «Контент».