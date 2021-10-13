«Забирала с полицией»: жительнице Башкирии удалось вернуть дочь, которую выкрал бывший муж с любовником

Галина очень счастлива. что разыскала дочь. Фото: соцсети

Жительница Нефтекамска Галина Ш. сообщила, что ей, наконец, удалось разыскать свою шестилетнюю дочь Эвелину, которую выкрал бывший муж вместе с любовником, и вернуть ее обратно домой. Молодая женщина опубликовала в соцсетях снимок, где она обнимает улыбающуюся дочь, сопроводив ее подписью «Едем домой».

НАШЛА ДОЧЬ В БРЕСТЕ

В беседе с «КП-Уфа» Галина рассказала, что девочку ей удалось найти на самой границе Белоруссии и Польши – в Бресте. Конечно, так просто отступать экс-супруг не планировал, поэтому пришлось привлекать правоохранительные органы.

- Забирала дочь вместе с брестской полицией. Он не собирался мне ее возвращать, и никто мне не помогал. Я сама разыскала и вернула дочку домой. К счастью, ей никто не успел навредить, - рассказала женщина.

Сейчас Эвелина вместе с мамой находится дома – Галина боится отпускать дочь от себя, опасаясь, что бывший супруг может снова вернуться и попытаться забрать девочку.

Напомним, об этой семейной драме «Комсомолка» писала еще в сентябре. Галина Ш. вместе с супругом прожили 6 лет, но брак не сложился – муж часто изменял ей с другими женщинами и не только. В итоге после развода он переехал в другой город, а с дочерью только созванивался по видеосвязи, хотя Галина никак не препятствовала их общению. Однажды Эвелина отпросилась погулять во дворе, а когда мать вышла к ней, то дочери уже нигде не было. Как оказалось, девочку выкрал отец вместе с другом и вывез за границу. Мужчины собирались переехать в Америку, и Галина очень боялась, что никогда больше не увидит дочь. Женщина буквально обивала пороги полиции, но в возбуждении уголовного дела по похищению ребенка ей отказали, ссылаясь, что девочка находится вместе с отцом, который не лишен родительских прав, а значит, имеет полное право проводить с ней время. В итоге Галина решила сама вернуть дочь домой и, к счастью, ей это удалось.