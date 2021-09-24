«Мстит мне!»: жительница Башкирии утверждает, что бывший муж вместе с любовником похитил ее маленькую дочь

Галина рассказывает, что дочь очень привязана к ней и может сильно испугаться. Фото: соцсети

Семейная драма разыгралась в Нефтекамске: там 32-летняя Галина Ш. заявила, что ее бывший супруг вместе со своим любовником тайком похитил их общую шестилетнюю дочь с детской площадки и увез из города. Сейчас молодая мать не может найти себе места от беспокойства, ведь пообщаться с дочерью и убедиться, что с ней все в порядке, экс-супруг не разрешает. Кроме того, Галина опасается, что отец девочки вместе с дружком и вовсе могут вывезти ребенка за границу – например, в Америку, после чего вернуть ее обратно домой будет очень сложно.

«НИКОГДА НЕ ЗАПРЕЩАЛА ВИДЕТЬСЯ С ДОЧКОЙ»

Артур и Галина поженились в 2015 году, тогда же в апреле у пары родилась очаровательная дочка, которую назвали Ангелиной. Первые несколько лет было все замечательно, но потом отношения начали ухудшаться.

- Мой муж изменял мне. Не раз находила у него в телефоне сообщения, фотографии от разных женщин. Еще и этот «дружок» - муж постоянно проводил с ним время, часто оставался на ночь, постоянно созванивался с ним и ворковал по телефону. То есть они даже не скрывали свои отношения. Один раз мы с супругом сильно поссорились, он поднял на меня руку, мне потом пришлось даже убегать в чем мать родила из дома и скрываться на такси, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Галина.

В 2021 году женщина не выдержала и подала на развод. Муж к тому времени уже давно жил в Соликамске (Пермская область. – Ред.), с дочкой толком не виделся, а только созванивался с ней по видеосвязи и играл по вечерам в онлайн-игры. Когда суд определил место жительства ребенка вместе с матерью, Артур не возражал.

- Я никогда не запрещала ему видеться с дочерью. Приезжай в любой момент, идите погулять, в кафе – я не против. Но Артур сам не горел желанием видеться с Эвелиной. Один раз он собирался приехать к ней на день рождения, но и то потом передумал. Зачем он сейчас похитил дочь? Ну уж точно не от большой любви к ней, а чтобы просто отомстить мне, - всхлипывает несчастная мать.

Отец девочки (слева) и его друг (справа) до сих пор не выходят на связь с Галиной. Фото: соцсети

«МОЖЕТ НАНЕСТИ РЕБЕНКУ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ»

Как рассказывает Галина, 15 сентября она, как обычно, забрала дочь из садика, после чего Эвелина попросилась поиграть на площадке рядом с домом. Когда мама спустилась за девочкой, малышки уже нигде не было. Расспросив соседей, Галина с ужасом поняла, что дочку забрали ее бывший супруг со своим другом.

- Я пыталась дозвониться до Артура, до его любовника, но трубку никто не брал. И сейчас я не могу ни до кого из них дозвониться, узнать, что с ребенком. Он не понимает, что наносит ребенку сейчас психологическую травму. Эвелина – аллергик, у нее есть проблемы с желудком. К тому же, дочь очень сильно привязана ко мне, и любую разлуку с мамой переносит очень болезненно, - переживает Галина.

По словам женщины, она сразу же обратилась в полицию, но ей заявили, что не станут возбуждать уголовное дело, поскольку муж не лишен родительских прав и имеет полное право беспрепятственно общаться с ребенком. Единственное, в чем не отказали Галине – так это в определении местонахождения бывшего мужа и дочери.

- Сейчас они находятся в Минске. Есть большая вероятность, что вскоре они через Амстердам или Мексику попробуют добраться до США. Там вроде как Артуру предложили работу, поэтому он может увезти туда дочь. У меня одна надежда – на суд, потому что взывать в совести и благоразумию бывшего мужа и его дружка – бесполезно, - вздыхает Галина.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сегодня женщина обратилась в Отдел МВД России по городу Нефтекамску с заявлением о розыске своей дочери 2015 года рождения. В настоящее время по поступившему заявлению полиция проводит необходимые мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

К сожалению, пообщаться со второй стороной конфликта «КП-Уфа» до сих пор не удалось, но мы продолжаем следить за развитием событий.