«Мой муж был бы в этом самолете»: уфимец чудом выжил, отказавшись от прыжка с парашютом в Татарстане

ФОТО: МЧС России

Вся страна сегодня, 10 октября, обсуждает крушение легкомоторного самолета L-200 в Мензелинске в Татарии. В ЧП погибли 16 человек, шестеро выжили, за их жизнь борются врачи. А в Татарстане объявлен траур. На борту самолета также находились спортсмены из Башкирии – двое выжили, третий, к сожалению, погиб.

Среди пассажиров воздушного судна мог оказаться и спасатель из Уфы Роман Ф. (имена здесь и далее изменены - Ред.). Однако судьба его уберегла. «КП-Уфа» удалось узнать о чудесной истории спасения.

8 октября Роман отпраздновал свой день рождения, его жена очень хотела удивить мужа необычным подарком и предложила ему прыгнуть с парашютом в Мензелинске.

- Я сначала позвонила в Мензелинск, они мне сказали, что есть свободное место на прыжок 10 октября. Как раз утром они должны были прыгать, и мой муж был бы в этом самолете, - рассказала «КП-Уфа» Дарья.

Однако уфимка решила не делать сюрприз, а заранее поинтересовалась у мужа, хотел бы он добавить в свою жизнь острых ощущений. Но Роман сразу отказался от такого экстремального подарка – даже думать не стал.

- Говорю ему, мол, хочу прыжок тебе подарить. 10 октября. Ты как? Хотел бы? А мне сразу – нет, ты что, не буду я прыгать, ты что, без мужа хочешь остаться и без отца для детей? Вот так он отреагировал на вариант подарка ему, - говорит Диана. – Так, что, если бы он не отказался, сегодня и он был бы там. Мы только-только отошли от шока. Он, когда отказывался, сказал – вдруг парашют не раскроется или разобьемся. Слов не могу подобрать, чтобы сказать, что я в шоке. Он как будто чувствовал.

Напомним, что сегодня утром 10 октября самолет рухнул в Мензелинске почти сразу после взлета. На борту находились спортсмены-парашютисты и просто любители. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.