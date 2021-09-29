«У тебя дети есть?»: в Башкирии «яжеотец» набросился на таксиста за отказ везти шестерых

Мужчина матом кричал на таксиста в присутствии детей

Очередная история из серии «Вези меня, мразь» произошла в башкирском городке Стерлитамак. Там местный таксист выложил в соцсети занимательное видео разборок с многодетным отцом и его женой, которых он отказался везти.

Все началось с того, что супружеская пара с тремя детьми лет 5-6 вызвала такси, вот только забыв предупредить и о количестве маленьких пассажиров, и об их наличии в принципе. Конечно, водитель возмутился и наотрез отказался от заказа, заявив, что пять пассажиров в салоне перевозить запрещено.

- Да ладно, чего ты, до Курчатова подбрось, я еще сверху накину, - поначалу пытался уговорить пассажир водителя, а получив отказ, начал давить на совесть. - У тебя дети есть? Нет, скажи, у тебя дети есть? Из-за тебя мы что, на морозе стоять должны? Ты куда вообще катишься? Ты мужик вообще нет или *** (нецензурная брань – Ред.)? Ты многодетную семью на улице оставил! Отменяй тогда заявку быстро!

Водитель снова не пошел на встречу и заявил, что по правилам может отменить заявку только через 10 минут. В ответ «яжотец», не стесняясь присутствия перепуганных и едва не плачущих детей, покрыл таксиста отборным матом и даже пытался полезть в драку, но был остановлен супругой. Впрочем, супруга вела себя под стать мужу: сначала женщина долго уговаривала отменить поездку, а заметив, что таксист снимает ее на камеру телефона, попыталась выбить мобильник у него из рук, после чего видео обрывается.

Кстати, мнения комментаторов относительно ситуации разделились. Многие поддержали таксиста, подчеркнув, что при наличии маленьких детей сразу следует предупреждать диспетчера. Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону многодетного отца – мол, он заботился о своей семье, и стоило бы войти в его положение. И уж тем более низко выкладывать запись в сеть на всеобщее обозрение.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий случай произошел в том же Стерлитамаке в феврале 2020 года. Там молодая мать вызвала такси, не предупредив, что поедет вместе с двумя малышами. Сначала водитель пошел на встречу и попросил доплатить женщину 30 рублей за дополнительное автокресло, но потом передумал. В итоге все закончилось разборкой: у пассажирки сдали нервы, и она с матом и кулаками набросилась на таксиста, а тот заснял это на камеру и выложил в сеть. Уже на утро видео набрало тысячи просмотров, а сама женщина пообещала засудить таксиста, «прославившего» ее на всю Башкирию.

Закончилась, кстати, история вполне благополучно: таксист опубликовал новое видео, где рассказал, что он извинился перед пассажиркой, да и та попросила прощения за свои оскорбления.