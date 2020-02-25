Вези меня, мразь по-башкирски: молодая мама набросилась с кулаками на таксиста

В минувшие выходные в Стерлитамаке произошел очень серьезный конфликт между таксистом и матерью двоих детей. Все началось с того, что женщина вызвала такси и не предупредила, что поедет с двумя несовершеннолетними детьми, сыном и дочерью. У водителя оказалось только одно детское автокресло. Мужчина попросил доплатить женщину 30 рублей, и та согласилась. Казалось бы, вопрос решен, но в последний момент водитель отказался везти молодую мать и включил камеру. Видео с места автомобилист решил опубликовать во всех городских сообществах социальной сети «Вконтакте». Запись началась лишь спустя какое-то время после начала словесной перепалки, поэтому, из-за чего именно произошел конфликт, сказать невозможно.

- Я что за доплату в 30 рублей должен по этой проклятой дороге ехать? – спрашивает он у женщины.

- Так вы же изначально согласились! И она не проклятая, нормальная там дорога, я же не заставляю вас во двор заезжать. Зачем вы меня провоцируете на конфликт? – отвечает пассажирка.

Горожанка попробовала решить вопрос через оператора службы такси, но разговор с ней ни к чему не привел, и женщина стала вызывать новую машину. Таксист решил продолжить конфликт – озлобленный он стал влезать в разговор со словами: «У нее двое детей, укажите это, укажите!».

Женщина не выдержала и набросилась на него с кулаками, стала кричать матом и угрожать ему. В результате ее дети испугались и стали плакать, просить маму скорее уйти отсюда.

Мама из Стерлитамака напала на водителя такси // 24.02.

В соцсетях ролик распространился быстро. Комментаторы разделились на два лагеря – одни писали, что женщина истеричка, напугала детей, а вторые наоборот решили, что таксист специально провоцировал женщину, дабы заснять такой видеоролик.

Закончилось все тем, что женщина с детьми ушла из машины, а водитель уехал. Сейчас пассажирка планирует привлечь таксистк к ответственности за то, что он скрыто снимал ее, а потом распространил видеоролик.

КОНФЛИКТ ИСЧЕРПАН

Позже стало известно, что конфликт водителя и его буйной пассажирки все же закончился примирением. Об этом рассказал сам таксист Эдуард Т. в беседе с «Комсомолкой».

- Хочу сразу пояснить, что это не я выложил компрометирующее видео в интернет. После инцидента я был возмущен, нервничал и показал видео своим коллегам. Их тоже разозлила эта ситуация, и они решили проучить пассажирку, выложив все в сеть, - поделился Эдуард. Само видео я записывал только чтобы показать руководству в случае каких-либо разбирательств. А вот сегодня утром мне позвонила уже сама пассажирка: она была сильно расстроена, плакала, что на нее свалилась такая «слава». Ее буквально затравили в соцсетях, а у нее больные мама и бабушка, которые читают все негативные комментарии и сильно переживают. Это очень расстроило меня, мне стало очень жаль девушку – ведь она молодая мать и ее сейчас действительно травят и унижают, - объяснил водитель. – Мы с ней полностью сейчас примирились, наш конфликт исчерпан, я прошу всех отстать от девушки и не травить ее.

Также водитель подтвердил, что скандальное видео дошло до руководства компании, в которой он работает. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

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