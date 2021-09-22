Тур выходного дня: едем из Уфы в башкирское Зауралье

Талкас имеет статус памятника природы, он образовался в результате вулканических процессов. ФОТО: Загир Ишкинин

Близлежащие к Уфе районы туристы, пожалуй, исследовали вдоль и поперек. А вот до башкирского Зауралья мало кто добрался – слишком далеко, без личного автомобиля никак. Но, если у вас будут свободные выходные, и вы задумаетесь, куда же съездить, выбирайте Зауралье. Оно поразит вас своей красотой – озеро Талкас, хребет Ирендык и водопад Гадельша никого не оставят равнодушными. Расскажем об этих местах подробнее и познакомим со столицей Зауралья – Сибаем.

Водопад Гадельша

Гадельша считается самым большим водопадом Южного Урала. Находится он в Баймакском районе Башкирии. Водопад образован речкой Худолаз или Туяляс, стекающей с высоких обрывистых склонов хребта Ирендык. Водопад имеет три ступени: одна из них высотой 1,2 метра, а две другие – по 7 метров. Общий перепад высоты около 20 метров. Гадельша находится на восточной стороне гор, в то время как другие водопады – на западной.

По-другому этот водопад называют также Худолаз или Туяляс по названию рек, из которых он образован. Встречается также название Ибрагимовский водопад, пишет портал «Наш Урал». Башкиры считают, что вода в реке лечебная, смывает грехи, освежает женскую красоту, а мужчинам придает смелость и силу.

Окрестности водопада тоже очень живописны, стенки из вулканических пород высокие и почти вертикальные. Как раз-таки горные породы – спилиты и порфиры говорят о том, что в Палеозойскую эру здесь дымили вулканы и гейзеры, шумели потоки раскаленной лавы. То есть когда-то эти места были наподобие сегодняшней Камчатки или Курильских островов. По скалам, кстати, можно лазить целый день. Отличное занятие для любителей экстрима.

Добраться до водопада нетрудно – нужно оставить автомобиль у базы отдыха «Гадельша», к которой можно подъехать по навигатору, и пройти пешком по указателям. Ориентироваться также можно на шум воды. Идти придется примерно два километра по многочисленным тропинкам, то спускаясь к реке, то поднимаясь на высокие скалы, с которых часто открываются красивые виды.

Башкиры считают, что вода здесь целебная, придает силы и энергию. ФОТО: Портал "Наш Урал"

Хрустально-чистое озеро Талкас, «жемчужина Урала»

Это второе по высоте озеро Южного Урала после Зюраткуля, которое находится в Челябинской области. Талкас образовался в результате вулканических процессов. Озеро имеет статус памятника природы.

Наиболее высок восточный берег озера, над которым возвышаются горы. На берегах кое-где небольшие скалы. Берега здесь сложены порфиритами, которые тоже говорят о былой вулканической активности в этих местах. Южный и западный берега без лесов, а восточный наоборот покрыт березами, соснами.

На дне озера большие залежи целебного ила – сапропеля. Его используют для лечения на санатории «Талкас», который существует с 1931 года на южном берегу озера. В воде озера содержится радон, который полезен для лечения кожных заболеваний.

На озере очень много уток и гусей – это их излюбленное место гнездования.

Летом переночевать можно в палатке на берегу озера, либо остановиться на одной из баз отдыха.

Хребет Ирендык

Приехав на озеро, грех не побывать и на хребте Ирендык. Путь к нему лежит с восточного берега. Гора на хребте Ирендык – это остатки древнего потухшего вулкана. На склонах хребта можно найти образцы поделочной яшмы. Высшая точка хребта находится как раз недалеко от озера и имеет высоту 987 метров над уровнем моря. Отсюда открываются шикарные виды на озеро и окрестности.

С хребта открываются шикарные виды, можно полюбоваться ими за чашкой чая из термоса. ФОТО: BashAdventure

Столица Зауралья – Сибай

После того, как вы полюбуетесь природой Зауралья, можно заехать в столицу – Сибай. В городе развита металлургия цветных металлов. В Сибайском огромном карьере добывают железную руду. Слово Сибай происходит от двух слов «Си» и «бай». В таблице Менделеева Сu – это медь, а бай – это богатый человек. Значит Сибай – город, который богат таким цветным металлом, как медь.

Достопримечательностей в городе не так много, но все же есть, на что посмотреть.

Одна из них – мечеть Таква на улице Чайковского. Яркая привлекательная постройка из красно-коричневого кирпича напоминает древний старинный замок своей необычной формой. Это двухэтажное благородное сооружение обнесено невысоким забором. Окна необычно обрамлены, а над постройкой возвышается стройная башня с конусообразным верхом.

Следующее место – ледовый дворец Ирандык. Место, где молодежь и маленькие дети катаются на коньках. Находится каток недалеко от мечети Таква на той же улице.

Еще один интересный архитектурный проект находится на улице Заки Валиди – это драматический театр. Конструкция у театра очень оригинальная – верх представлен в виде купола, необычные крыши окрашены в серо-зеленый цвет.

10 сентября в Сибае прошел фестиваль «КумысFEST». На нем заместитель руководителя Центра развития туризма РБ при Госкомитете по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев рассказал, что в Сибае открыли три года назад туристический маршрут конно-географическая экспедиция по следам Пржевальского.

- То есть здесь есть нетронутые красивые места, красивые водопады, горные речки, ущелья. Недалеко от города, буквально в нескольких километрах, находится родная деревня и могила Мужавира-хазрата – это один из самых почитаемых у башкир мусульманских святых, паломничество к которому тоже совершается почти круглый год очень многими жителями республики и не только. Там же находится святой источник, - сказал на фестивале Идельбаев.

В этот же день на городской площади прошел и Республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни. Показать известные блюда башкирской кухни приехали представители Абзелиловского, Баймакского, Кугарчинского районов.

На фестивале участники могли даже самостоятельно подоить кобылу или покормить жеребенка.

У Зауралья большой потенциал, и власти республики хотят сделать эти края более доступными и туристическими. Так, например, правительство Башкирии и ООО Макдональдс подписали в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года соглашение о сотрудничестве и открытии ресторанов быстрого питания в Зауралье.

- Принято решение, которое сыграет важную роль в развитии Зауралья, станет стимулом для привлечения новых инвестиций для развития экономики республики, - сказал тогда Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии.

Власти еще не раскрыли карты, чем именно идет речь.