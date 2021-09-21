Как изменится туризм в Башкирии в ближайшие 15 лет

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель регионального Государственного комитета по туризму Эльмира Туканова поделалась основными итогами разработки стратегии развития туристической отрасли в республике до 2035 года.

По словам Тукановой, разработка стратегии является необходимым и своевременным мероприятием для обеспечения заявок республики по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который вступает в активную фазу реализации в 2022 году. В апреле-мае были проведены подготовительные мероприятия.

– Были изучены лучшие практики в России и мире, релевантные для специфики Башкирии. Проведены три стратегические сессии с участием бизнеса и органов власти для структурирования проблем и решений. Велось активное взаимодействие с экспертами Ростуризма по ключевым положениям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и возможным источником финансирования проектов в республике, – сообщила чиновник.

Председатель Госкомтуризма Башкирии Эльмира Туканова Фото: Сайт главы Башкирии

«СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА»

Специалисты Госкомтуризма, помимо прочего, исследовали предпочтения и спрос российских туристов по ключевым сегментам и определили источники данных для создания системы управления. Проект стратегии и дорожной карты мероприятий, как заявляется, разработан в соответствии со стратегией развития туризма России до 2035 года и прошел несколько обсуждений с заинтересованными участниками, а также был скорректирован в соответствии с предложениями органов исполнительной власти и муниципальных образований республики. В настоящее время проект стратегии уже внесен на согласование в правительство Башкирии.

Главная цель стратегии, как заявила Туканова, создание качественного и конкурентного туристского продукта на внутреннем и международном рынках, обеспечение доступности туристких услуг, отдыха и оздоровления для жителей Башкирии, а также условий для успешного развития бизнеса в отрасли.

– Выделены ключевые цели, ключевые кластеры и туристские направления с ожиданием прироста турпотока, а также наиболее значимые активности, которые должны привести к выполнению целей и задач стратегии. Из количественных целей – рост туристического потока до пяти миллионов человек в год, – заявила Эльмира Туканова.

Также предполагается рост объема туристской индустрии (до 25 миллиардов рублей в год), числа занятых в отрасли и получаемых налогов от туризма (в два раза), инвестиций в туризм и внутренних поездок (в 2,5 раза) и экспорта туристских услуг (в четыре раза).

– Согласно стратегии выделяется три крупных кластера, которые способны обеспечить основной прирост турпотока: «Легенда Урала», город Уфа и лечебно-восстановительный туризм. Ключевыми направлениями определены этнотуризм, экотуризм, развитие круизного отдыха и водной рекреации, а также автомобильный, медицинский, детский и социальный виды туризма. Ключевые активности: разработка мастер-планов по целевым аудиториям, продвижение брендов и туристических продуктов во всех каналах и городах-миллионниках, управление реализацией стратегии на основе «больших данных», – поделилась председатель Госкомтуризма.

Шульган-таш Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Стратегические сессии с участием бизнеса и республиканских органов власти позволили выявить ряд проблем, которые требуют системного решения. Среди них чиновник выделила самые основные.

– Отсутствие объективной оперативной аналитики, низкие предпринимательские навыки участников туристской индустрии, слабая кооперация между субъектами турбизнеса по развитию и продвижению единых брендов и сервисов. Решение обозначенных проблем заложено в самой стратегии и дорожной карте к ней, – отметила Эльмира Туканова.

В стратегии развития туризма республики, помимо прочего, представлены все целевые бренды Башкирии. Выделены национальные символы, культурно-исторические и товарно-сувенирные бренды, а также бренды-кластеры.

Помимо прочего, специалисты комитета по туризму провели мониторинг ключевых направлений продвижения брендов, а также продуктов на российском и зарубежном рынках.

– Обозначены важные направления для повышения потока туристов. Одним из ключевых мероприятий является создание музеев в аэропортах в Уфе и Магнитогорске, создание сетей из 75 визит-центров в городах и муниципальных образованиях республики, разработка мастер-плана основных локаций, который позволит определить точки притяжения, – сообщила председатель ведомства.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА

Реализовывать стратегию развития туризма в Башкирии планируют в три этапа. Такой подход, по мнению Тукановой, поможет сконцентрироваться на тех приоритетных направлениях с учетом потенциальной отдачи на затраченные усилия и инвестиции.

– Первый этап «Быстрые победы» (2021-2024 годы) предполагает создание конкурентноспособных продуктов, разработку единого реестра маршрутов и создание сети визит-центров. На втором этапе «Инфраструктурные изменения» (2025-2030 годы) планируется создание дополнительных туристских мощностей для размещения туристов и развитие зарубежной сети партнеров для продвижения брендов и продуктов за рубеж. Финальный этап «Глобальная экспансия за рубеж» (2031-2035 годы) подразумевает организацию масштабных событий и выход на ключевые рынки с туристическими продуктами и крафтовой продукцией народных художественных промыслов, – заявила председатель комитета по туризму.

Потенциальными источниками финансирования проектов по развитию туристской отрасли обозначены президентские гранты, гранты главы республики, займы Фонда развития моногородов для инвестиционных проектов, программа льготного кредитования объектов туристической инфраструктуры и пр.

В заключении своего доклада Эльмира Туканова отметила, что туристический поток в первом полугодии 2021 года составил примерно 1,9 миллионов человек.

– Очень большой спрос был на оздоровительный туризм. Башкирия занимает первое место среди регионов России по спросу в рамках «Туристического кешбэка» на санаторно-курортный оздоровительный отдых. Кроме того, спрос был связан со стремительным развитием экотуризма, поскольку практически все наши объекты имели стопроцентную заполняемость, – заявила председатель Госкомтуризма Башкирии.

Напомним, в этом году Башкирия, по словам Эльмиры Тукановой, вновь попала в топ-10 регионов России, востребованных в летний туристический сезон. На такие направления, как курорты Краснодарского края и Крымского побережья, в 2021 году был очень высокий спрос, и не все туристы смогли провести отдых там. Поэтому, как сообщила глава регионального Госкомитета по туризму, так же востребованными оказались регионы, в которых хорошая экология, есть большое количество водоемов и оборудованные места для отдыха.